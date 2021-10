Guardia Medica a Pont Canavese, Cane: "Il sevizio non chiuderà"

“In particolare il Dr. Bono da pochi giorni anche Direttore del distretto di Cuorgnè – prosegue Andrea Cane – in una lunga telefonata mi ha rassicurato rispetto alla Guardia Medica Pontese, che nonostante la difficoltà legata all’esiguo numero di medici di continuità assistenziale, continuerà a rimanere attiva. Molti medici sono confluiti nelle specialità, nelle USCA e altri sono stati assorbiti dalla medicina di famiglia a causa del naturale ricambio generazionale accelerato dall’emergenza, ha spiegato Bono, ma l’apertura vicariata di Pont non è in discussione”.

“Il Dr. Bono mi ha inoltre illustrato – conclude il consigliere regionale canavesano – come l’ASL TO4 stia emettendo molti bandi per il personale, come l'adozione del 116117, numero europeo per accedere ai servizi sanitari non urgenti e di bassa intensità e priorità, che sarà una risposta efficace per il servizio al territorio. Il numero 116117 va infatti a sostituire tutti i numeri verdi storicamente presenti: guardie mediche, continuità assistenziale, centri specializzati, numeri verdi di informazione e supporto. Lo scopo alla base della transizione è riorganizzare e centralizzare il servizio in un unico punto, facilitando i cittadini con un sistema di geolocalizzazione, con la presa in carico su base territoriale e con un'armonizzazione dei carichi di lavoro delle varie sedi. Una novità che è un passo verso la modernizzazione di un sistema che guarda all'efficacia e all'efficienza, senza mai dimenticare la capillarità che la sanità pubblica deve garantire”.