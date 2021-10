Tentato omicidio di via Saorgio, si costituisce 23enne albanese

Tentato omicidio di via Saorgio, si costituisce 23enna albanese

Svolta nella vicenda del tentato omicidio avvenuto tredici giorni fa in via Saorgio: stamattina si è consegnato ed è finito in manette l'uomo che aveva esploso i due colpi di pistola, all’angolo con corso Venezia, ferendo al petto e alla schiena il 48enne albanese Uba Rexhep.

Vittima ancora in pericolo di vita

La vittima, soccorsa dagli operatori del 118, veniva trasportata all’Ospedale Molinette, ove tuttora si trova ricoverata, in pericolo di vita. L’attività investigativa conseguentemente svolta dagli investigatori della Squadra Mobile consentiva di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificarne l’autore, un albanese di 23 anni, che tuttavia non veniva rintracciato, nonostante le serrate ricerche.

Il 23enne si è consegnato stamattina

Sulla base delle risultanze investigative, la locale Procura della Repubblica emetteva un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico del suddetto giovane albanese, il quale, nella mattinata odierna, si presentava presso lo studio del proprio legale di fiducia, ove veniva raggiunto e preso in consegna dagli investigatori, che eseguivano il provvedimento restrittivo.

Forze dell'ordine ancora al lavoro

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, finalizzati ad accertare il movente del tentato delitto, alla ricerca dell’arma utilizzata e ad appurare eventuali responsabilità di altre persone.