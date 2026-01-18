In via Carcano torna il suk. La denuncia: “Nessun presidio della Polizia Locale"

Torna il suk in via Carcano, nel quartiere Vanchiglietta. Decine di venditori abusivi da questa mattina hanno occupato strada e parcheggi.

L’episodio ha scatenato reazioni politiche accese con critiche sulla gestione dell’ordine pubblico nella zona.



La denuncia: "Nessuno è intervenuto"

“Nessuno è ancora intervenuto a ripristinare la legalità - commentano Patrizia Alessi e Domenico Giovannini, consiglieri di Fratelli d’Italia in circoscrizione 7 i quali sostengono di aver chiesto l’intervento della Polizia Locale - la Città ancora una volta non riesce o non vuole gestire i venditori abusivi”.

"In via Carcano gli 'espositori' avendo trovato i cancelli chiusi si sono posizionati fuori - ha spiegato il coordinatore del Pd Ernesto Ausilio vicepresidente della 7 - Nel quartiere c'è un po' di preoccupazione. Oggi, guarda caso, non c'era nessun presidio della polizia municipale”.

La legge regionale che regolamenta i suk

Poi il riferimento passa alla legge regionale sulla regolamentazione del Barattolo. I consiglieri di Fdi chiedono che i venditori di questa mattina possano essere schedati e esclusi dalle giornate di vendita regolari del “Balù Green”.

“Auspichiamo che la legge regionale e l'accordo con il comune di Torino possa entro i tempi stabiliti arrivare a regime e finalmente mettere un punto definitivo”, aggiungono comunicando l’intenzione di presentare, insieme al collega di partito Francesco Caria, un’interpellanza nel corso dei prossimi consigli.

Deri: "Centrodestra vuole creare caos"

Sulla questione interviene il presidente della circoscrizione Luca Deri.

"Questo è il risultato, a cascata, della Legge regionale voluta dal centrodestra che limita a meno della metà le giornate annuali a disposizione del mercato sociale di Barattolo che consentiva a soggetti deboli, tra cui molti italiani, di poter vendere le proprie cose", commenta Deri.

Dello stato avviso i consiglieri di Sinistra Ecologista Ilaria Genovese e Giuseppe Piras i quali sostengono come la "stretta" al Barattolo abbia contribuito a illegalità e insicurezza.

"La soluzione c'è e non è mandare la municipale - sostengono i due esponenti di SE - ma tornare a tenere il mercato ogni weekend nello spazio di Via Carcano. Il mercato del Barattolo rappresenta per molte persone una forma di sussistenza: limitarne i giorni significa condannare i più fragili alla marginalità più totale".

"Come tutte le esperienze del genere c'erano delle criticità ma l'impianto organizzativo funzionava - sostiene il presidente Deri - il centrodestra vuole creare il caos".

Secondo il presidente di circoscrizione per evitare il ripetersi di situazioni analoghe bisogna consentire che il mercato si svolga almeno in 80 fine settimana.

Una proposta che, però, non vede il bene placito del centrodestra.