Rissa all’alba in via Stradella, botte tra ragazzi fra le auto in sosta [VIDEO]

Pessima domenica mattina per i residenti di Barriera di Milano e Borgo Vittoria, svegliati da una rissa in strada all’uscita da una discoteca della zona. Dopo una lunga notte di divertimento, intorno alle 7.15 del mattino, è scoppiata una violenta faida in via Stradella, all’angolo con via Pont, probabilmente scatenata da uno sguardo di troppo.

Diversi giovani - lo mostra un video - si sono affrontati a mani nude, in mezzo alla strada, con corpi finiti sulle auto in sosta, tra urla, spintoni e insulti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione della movida notturna nei quartieri popolari della città.

A intervenire è la consigliera di Torino Bellissima della Circoscrizione 5, Carmela Ventra, che richiama l’attenzione sulla condizione dei residenti. “I cittadini meritano tranquillità. Considerate le molte ore trascorse all’interno dei locali, è evidente che il consumo eccessivo di alcol finisca per alimentare eccessi e vivacizzare gli animi”.