Un nuovo futuro per le castagne "piccole": in val di Susa nasce la filiera della farina

I calibri più piccoli delle castagne? Non andranno più sprecati, ma diventeranno farina. Nasce una nuova filiera in Valle Susa per andare a rispondere a un’esigenza di vari castanicoltori che, da molti anni, lamentavano un mercato poco attento alle castagne e ai marroni di piccolo calibro, sottopagati. Un nuovo modello di sostenibilità e sviluppo per il territorio che sicuramente potrà poi essere emulato in altre zone del Piemonte e dell’Italia.