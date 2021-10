Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cade 3-1 a Urbino contro Vallefoglia

Seconda trasferta della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, seconda sconfitta per 3-1 delle biancoblù che dopo aver avuto la peggio a Monza cedono con lo stesso punteggio anche a Urbino contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Il risultato lascia molto amaro in bocca alle chieresi che sprecano una grossa occasione soprattutto nel terzo set quando, sull’1-1 e avanti 3-10, sembravano avere la situazione in mano, salvo poi subire il ritorno delle marchigiane e mancare di cinismo nel serrato finale lottato punto a punto. Onore a Vallefoglia che, come già nel primo set chiuso 25-23, nei momenti decisivi dimostra qualcosa in più e centra la sua prima meritata vittoria in A1.

Alle difficoltà della trasferta si aggiungono per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 i ranghi ridotti nei reparti laterali, dove alle assenze di Perinelli e Karaoglu si aggiunge di fatto quella di Cazaute. La transalpina viene tenuta precauzionalmente a riposo e impiegata con il contagocce per far rifiatare Grobelna, schierata titolare ma non ancora al meglio. Il buon lavoro della squadra a muro fa la differenza in alcuni momenti, ma alla lunga non basta per arginare le fasi di scarsa brillantezza.

La top scorer biancoblù è Frantti con 15 punti, in doppia cifra pure Villani (13), Grobelna (13) e Mazzaro (11). Da segnalare inoltre il primo punto in A1 di Piovesan. In casa Vallefoglia spiccano i 15 punti di Newcombe, seguita da Kosheleva (14), Mancini (14), Carcaces e Jack-Kisal (10), mentre il premio di MVP viene assegnato al libero Cecchetto.



Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-23; 16-25; 25-23; 25-17)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Scola 3, Carcaces 10, Mancini 14, Jack-Kisal 10, Kosheleva 14, Newcombe 15; Cecchetto (L); Berasi, Kosareva 1, Botezat 1. N.e. Tonello, Fiori (2L). All. Bonafede; 2° Passeri.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 13, Alhassan 9, Mazzaro 11, Frantti 15, Villani 13; De Bortoli (L); Cazaute, Piovesan 1, Armini, Weitzel. N.e. Bonelli, Adriano, Guarena (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

ARBITRI: Vagni e Cruccolini di Perugia.

NOTE: presenti 370 spettatori. Durata set: 31′, 23′, 30′, 28′. Errori in battuta: 10-6. Ace: 3-1. Ricezione positiva: 80%-82%. Ricezione perfetta: 18%-20%. Positività in attacco: 43%-39%. Errori in attacco: 11-12. Muri vincenti: 5-13. MVP: Cecchetto.