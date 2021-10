Maestre precarie, attacco frontale al Comune: "Hanno approfittato della pandemia" [FOTO]

È un attacco frontale quello che le insegnanti precarie della scuola pubblica rivolgono al Comune di Torino reo, secondo loro, di generare precariato.

Con dei limoni posati davanti a Palazzo Civico, simbolo che evoca i lavoratori “spremuti” dal datore di lavoro, insegnanti, educatrici e assistenti educative del Cub Pubblico Impiego, di fronte alla sede del Comune di Torino, hanno riportato in auge un “vecchio” tema: quello del precariato.

“Approfittando della pandemia, la Giunta comunale non solo non ha assunto personale ma non ha neanche stabilizzato i lavoratori precari che hanno maturato i titoli e la formazione in servizio”, attacca il sindacato. “Non solo: la Giunta ha anche creato una graduatoria in calce, creando nuovo precariato e opponendo lavoratori a lavoratrici”, proseguono.

“Il Comune di Torino - concludono da Cub - non internalizza le lavoratrici degli appalti ma impone un aumento dell’orario di lavoro, riduce le retribuzioni e determina quindi un deterioramento del servizio”.

Il risultato? La migrazione dei bimbi verso le scuole e i servizi privati. Ecco perché, ancora una volta, le insegnanti precarie sono tornate a far sentire la loro voce, nella speranza che il nuovo sindaco e la nuova Giunta possano recepire le loro istanze.