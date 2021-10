Satisfyer supera di nuovo le vendite nel 2021

Non c'è dubbio che il Satisfyer è il giocattolo sessuale più venduto degli ultimi anni.

Abbiamo parlato con alcuni responsabili di HotWhyNot, con sede a Torino, uno dei top player nella vendita online di giocattoli erotici nel nostro paese, e ci confermano la qualità di questi prodotti, infatti dei sei prodotti più venduti tre appartengono a questo famoso marchio tedesco.

Questo dispositivo di stimolazione clitoridea, promette orgasmi in meno di due minuti grazie alle sue onde d'urto “air pulse”, ed ha rivoluzionato il settore dei giocattoli erotici negli ultimi anni.

Il suo successo sta nella sua capacità di stimolare il clitoride, considerato il re del piacere femminile, nella sua interezza, non solo nella parte visibile come fanno altri massaggiatori esterni.

Ormai la maggior parte delle persone ha sentito parlare del Satisfyer, che ha contribuito a rompere il tabù della masturbazione femminile e ha trovato la sua strada nelle lenzuola di migliaia di Italiani.

Il dispositivo di stimolazione clitoridea ha fatto il giro del Mondo per molto tempo, ma sembra che la tendenza sia ancora forte.

Anche nel 2021 è ancora in cima alla lista delle vendite di sex toys in molti negozi erotici specializzati.

Il Satisfyer Pro 2, alcuni lo considerano una rivoluzione nella mansturbazione femminile e ora è in vendita.

Questa è l'ultima generazione della più famosa ventosa clitoridea, e il successo di vendita di questo sex toy è supportato da molte opinioni sui suoi risultati e sul piacere che porta a chi lo usa.

Come funziona Satisfyer Pro 2 Next Generation?

Uno dei pro di questo stimolatore è la sua semplicità nell'utilizzo, in questo modo conquista il favore del suo pubblico in maniera inconfutabile, soprattutto per chi si avvicina al mondo dei sex toy e trova nel Satisfyer un simpatico alleato.

La stimolazione del clitoride avviene senza contatto, provocando pulsazioni da onde, un sistema innovativo che provoca orgasmi intensi e anche multipli. Può essere utilizzato anche in altre zone erogene, come i capezzoli, in questo modo ci sono anche uomini che possono usarlo.

Le caratteristiche del Satisfyer pro 2

Questa nuova edizione del Satisfyer ha un motore più potente e silenzioso , che stimola tramite onde d'urto, emettendo così "esplosioni di piacere".

Può essere utilizzato sott'acqua, data la sua resistenza ad esso, caratteristica che lo rende ancora più interessante.

Per quanto riguarda il design, mantiene la linea elegante del precedente Satisfyer, il nuovo modello ha un colore rosa metallizzato.

Le sue dimensioni, inferiori ai 17 centimetri, lo rendono un dispositivo discreto per una facile conservazione.

Non utilizza batterie, ma funziona con una batteria integrata che viene caricata tramite una porta USB.

Dispone di pulsanti per aumentare o diminuire l'intensità a seconda delle esigenze di ogni utente, arrivando fino a 11 livelli.

Vibratori, anelli vibranti, masturbatori maschili

Visitando lo shop online possiamo vedere che non solo offrono il noto dispositivo di stimolazione Satisfyer Pro 2, ma il marchio ha anche altri modelli di dispositivi, vibratori a doppia stimolazione, anelli vibranti, masturbatori maschili o giocattoli per coppie, tra gli altri.

La marca Satisfyer ha cambiato la maniera di vivere la sessualità di molte persone, dando accesso alla sollecitazione clitoridea ad un prezzo molto competitivo.

Lo Staff di HotWhyNot ci spiega la varietà di sex toys della marca Satisfyer: "È vero che il giocattolo più venduto è ancora il Satisfyer Pro 2. Tuttavia, sono usciti nuovi modelli che hanno guadagnato terreno, soprattutto quelli con controllo App".

Sembra che la nuova moda nei giocattoli erotici sia il controllo totale dello stesso da un'App mobile, questo permette di cedere completamente il controllo al tuo partner che si trova nello stesso posto o a migliaia di chilometri di distanza.

Ma permette anche di accedere a funzioni impossibili dai comandi del giocattolo stesso, come la vibrazione al ritmo di una playlist di Spotify o la possibilità di salvare i propri modelli di stimolazione.

Con l'emergere di questa nuova gamma di prodotti a prezzi molto convenienti, Satisfyer è ancora molto avanti rispetto alle altre marche, catturando l'attenzione della maggior parte delle persone che acquistano i loro prodotti per uso personale o come regalo.

Il produttore tedesco è riuscito a reinventarsi dando una svolta ai suoi acclamati stimolatori clitoridei e a mantenere i suoi giocattoli nelle liste dei best-seller dei negozi erotici come HotWhyNot, per il terzo anno di fila.