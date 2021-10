Embraco e Sanac, Chiorino durissima: “Governo coerente ad arrendersi sempre al declino”

“Embraco, Sanac: è sempre la stessa storia. Al Governo riconosco la straordinaria coerenza di arrendersi sempre al declino. Alla mancanza di visione strategica, di un piano industriale per l’Italia e di reindustrializzazione” così recita la nota dell’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino, rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di convocare un tavolo incentrato sulla Sanac di Lozzolo per fare chiarezza sulla situazione e sulle possibili soluzioni da adottare per evitare un’altra crisi aziendale. La nota prosegue e fa riferimento agli ammortizzatori sociali “Per le altre in crisi seguiranno, come sempre e stancamente, gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali devono essere l’ultima soluzione, non la prima e l’unica. Nella mia visione, il ricorso agli ammortizzatori sociali è, comunque e sempre, un fallimento dopo aver esperito ogni altra via" conclude Chiorino.