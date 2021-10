Green pass, dirigente carceri minorili del Piemonte attacca: "Governo di delinquenti"

"Tante persone prima o poi si accorgeranno del gioco che stanno facendo sulla loro pelle e manderanno a quel paese questo governo di delinquenti, come giustamente lo chiama il senatore Paragone, capeggiato dal vile affarista Mario Draghi come lo chiamava il presidente emerito Francesco Cossiga". SI chiude così un video pubblicato sulla propria pagina Facebook da Antonio Pappalardo, capo centro per la giustizia minorile di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e della provincia di Massa Carrara.

Pappalardo è un sostenitore delle ragioni del No al Green Pass e alle ultime elezioni amministrative nel capoluogo piemontese si è candidato al consiglio comunale per Italexit. Il video è uno di quelli che ha girato il 22 ottobre, durante un viaggio in auto da Torino a Catania. Sono numerosi i post che Pappalardo pubblica sull'argomento. In uno comparso oggi invita Draghi e i ministri Speranza e Lamorgese alle dimissioni. In un altro commenta con "bugiardi e criminali" alcuni dati sull'andamento dell'epidemia di Covid.

"E' tutto fumo negli occhi per terrorizzarci, prima nella corsa ai vaccini e adesso in quella al Green pass. Siamo ormai all'apartheid, viviamo in un Paese senza libertà, nel quale non puoi fare più nulla se non hai il tuo qrcode".