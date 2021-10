Nuova giunta Lo Russo, i commercianti torinesi apprezzano: "Bene un assessore dedicato al nostro mondo"

“A solo una settimana dal voto Amministrativo il Sindaco Stefano Lo Russo ha presentato stamane la nuova Giunta comunale. Si tratta di un importante cambio di passo, frutto delle scelte dirette del Sindaco e non di lunghe trattative fra i partiti. Ai futuri Assessori il nostro migliore augurio di buon lavoro in un’ottica di continua collaborazione con le nostre categorie".

Così la presidente di Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, a poca distanza dall'ufficialità della squadra scelta dal neo sindaco Stefano Lo Russo per guidare la città per i prossimi 5 anni. Un apprezzamento che arriva pochi giorni dopo l'apertura già resa nota da parte del mondo del commercio alla nuova guida del Comune, cui si chiede "discontinuità" con il recente passato.



Apprezzata anche la scelta di un assessore dedicato al mondo del commercio. "L'assessore Paolo Chiavarino interamente dedicato al mondo del Commercio e dell’Ambulantato è una scelta importante che significa porre le nostre imprese al centro del rilancio della città anche attraverso un tema trasversale con quello dei Distretti Urbani. Giudichiamo positivamente anche la decisione di unire Turismo e Grandi Eventi sotto la guida dell’assessore Mimmo Carretta, a conferma della capacità del settore di favorire il rilancio e lo sviluppo del territorio. Al Sindaco Stefano Lo Russo che chiede la collaborazione delle Istituzioni rispondo che Ascom c’è e ci sarà", conclude la presidente Coppa.



Una posizione condivisa anche da Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino: "Siamo pienamente soddisfatti della decisione del sindaco Stefano Lo Russo di unire le deleghe al Turismo con quelle allo sport e ai grandi eventi: si tratta di una scelta che riconosce il valore delle nostre richieste e la specificità del fenomeno turistico nella nostra città e siamo certi che questo potrà portare a una svolta per la governance del comparto. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al neoassessore Domenico Carretta, sono certo che con un dialogo e una stretta collaborazione tra gli operatori del settore e le istituzioni locali potremo rilanciare Torino e l’area metropolitana per attrarvi sempre più turisti. Federalberghi Torino sarà sempre a disposizione per il confronto e per la condivisione delle istanze della categoria".