Mazzoleni all'Urbanistica, Favaro vicesindaca e Purchia alla Cultura: la giunta di Lo Russo sindaco [VIDEO]

Sono questi gli undici assessori della giunta del neosindaco Stefano Lo Russo , che tratterà per sé le deleghe alla Comunicazione Internazionale, Avvocatura, Fondi strutturali e coordinamento generale del Pnrr e politiche per la città universitaria.

La new entry dell'ultimo minuto è Mazzoleni , urbanista e attuale presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano. Braccio destro di Lo Russo sarà Michela Favaro , ex capo di Afc, la società comunale che gestisce i cimiteri. Ha deciso di rimanere all'ombra della Mole Rosanna Purchia , che dopo 13 mesi come Commissario Straordinario del Regio propria oggi termina il suo mandato. Confermata come da rumors al bilancio Gabriella Nardelli , a capo di Metro Holding e revisore dei conti per società come il Caat.

Una squadra che però ha già creato le prime polemiche, in particolare per la sotto rappresentazione del Pd. Ad attaccare Lo Russo i consiglieri dem neoeletti Claudio Cerrato e Claudio Tosto, che parlano di sotto rappresentazione del Partito Democratico nella squadra di governo: "Abbiamo sostenuto lealmente la candidatura di Stefano Lo Russo sulla base di un progetto unitario che lui stesso ha condiviso con noi". "Un valore che invece non si riesce a scorgere dai suoi primi atti concreti. Vi è la necessità di ricucire con la Città senza mortificare chi ne parte interprete come il Partito Democratico" concludono.

Lo Russo: "In squadra le migliori competenze della città"

“Abbiamo valutato di individuare nella squadra di Governo di Torino le migliori competenze, introducendo elementi significativi di novità e soprattutto chiedendo a persone di riconosciuta autorevolezza nazionale di prestare il loro servizio nel Governo di Torino. I prossimi cinque anni saranno complessi ma importanti per la ripartenza economica di Torino” ha spiegato il sindaco neo eletto, Stefano Lo Russo.

“L’obiettivo - ha poi proseguito Lo Russo - è far ripartire la città, in tutti i suoi settori. Torino deve tornare forte, grande e deve essere riunita. Torino è disgregata, diseguale. La ripartenza deve avere linee di indirizzo precise e forti. Abbiamo la responsabilità di impiegare bene le risorse che arriveranno e farlo ricucendo la nostra città, in particolare modo nelle porzioni più in difficoltà”.

Sul suo ruolo, Lo Russo ha poi spiegato: “Io avrò il compito di coordinare l’attuazione del Pnrr della città, gli assessori avranno compiti specifici sui singoli progetti, al sindaco la strategia”. Insolito poi l’appello rivolto ai cittadini torinesi: “Ci stiano vicino, abbiamo bisogno del sostegno della città e dei cittadini che escono da una crisi economica e pandemica importante. Il compito è stimolante ma gravoso, ce la metteremo tutta”.

Il primo cittadino ha poi spento sul nascere le polemiche sulla poca rappresentanza del Pd all’interno della Giunta: “Il Partito Democratico è un partito che ha nella sua missione l’onere del governo, della competenza e di fare le scelte migliori per i cittadini. La qualità di questa Giunta è un fiore all’occhiello delle politiche del Pd”.