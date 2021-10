Banca di Caraglio, assegnati anche per il 2021 le borse di studio in memoria di Luigi Bruno

Si è svolto nelle serate di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre il consueto conferimento delle borse di studio alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno assegnate dalla Banca di Caraglio per l’anno 2021. I giovani premiati, tutti residenti nel territorio, salgono quest’anno a 50, tra neodiplomati e neolaureati che si sono distinti per il loro impegno e talento, conseguendo i risultati scolastici e accademici migliori. Alla cerimonia, tenutasi presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio, hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito, guidati dal presidente Livio Tomatis, oltre alla Direzione Generale.

“Portiamo avanti l’iniziativa delle borse di studio agli studenti più meritevoli dal lontano 1961 e ogni anno viviamo questo momento con grande attesa e gioia, ancora di più in questo difficile periodo segnato dalla pandemia – dichiara Livio Tomatis –. Una delle nostre missioni è sempre stata quella di valorizzare i giovani più meritevoli del territorio e siamo davvero orgogliosi di poterli sostenere nella loro crescita culturale, in quanto sono loro a rappresentare il futuro della nostra comunità. Per questa ragione, pur in un contesto non semplice, anche quest’anno abbiamo non solo riproposto questo nostro storico progetto, ma lo abbiamo consolidato aumentando a 50 il numero di borse messe a disposizione”.