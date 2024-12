Durante i festeggiamenti di Santa Barbara l'addio del Comandante dei vigili del fuoco di Torino

"Venerdì scorso - ha annunciato di fronte a colleghi e autorità locali dopo la messa tenuta da Don Luigi Ciotti - il Consiglio dei Ministri mi ha promosso dirigente generale e dovrò lasciare Torino a breve, sto aspettando la destinazione. È un'emozione salutare proprio per Santa Barbara e perché questa è anche la città in cui sono nato. Ho conosciuto il mondo dei vigili del fuoco per caso, andando in piscina da loro, ma mi hanno appassionato. Qui molti sono amici - ha detto salutando e ringraziando prefetto, questore, assessore alla protezione civile e il consigliere comunale Luca Pidello, di professione pompiere - Con tutto il Comune abbiamo costruito un buon rapporto, ad esempio trovandoci un mese prima a organizzare gli eventi, come l'ultimo dell'anno e il 24 giugno, per non trovarci impreparati".

"Non è un addio ma solo un arrivederci"