Scuola Holden inaugura l'anno accademico con il Festival della Narrazione

Il 27 ottobre alle 18.30 Marco Amerighi, scrittore, editor e traduttore, terrà una lezione dal titolo Elogio della fuga.

La mattina del 28 ottobre, alle 10.00, il primo ospite sarà Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, professore e divulgatore, che racconterà una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. Alle 16.30 ci sarà la proiezione del film presentato a Venezia Una relazione, scritto a quattro mani dal regista Stefano Sardo e dall’attrice e sceneggiatrice Valentina Gaia. L’ultimo incontro della giornata sarà con la scrittrice e drammaturga Valeria Parrella, a proposito di come nascano le storie e dove possano essere trovate.

Il 29 ottobre alle 11.00 Valentina Gaia e Stefano Sardo incontreranno gli studenti e le studentesse per discutere con loro a proposito del loro film e riflettere sul tema dell’autofiction, e su come sia possibile utilizzare le proprie vicende personali per inventare una storia.

Alle 14.00 la video giornalista e producer Silvia Boccardi racconterà la sua esperienza di reporter in diverse aree del mondo, dall’Asia al Medio Oriente.

Alle 16.30 Holden Start si chiuderà con l’incontro Umanesimo digitale insieme al direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, che negli ultimi anni ha saputo trasformare radicalmente il museo, guadagnandosi l’interesse del pubblico con una gestione innovativa della comunicazione e della divulgazione scientifica, ripensando l’esperienza delle visite museali in chiave contemporanea.

Le lezioni di Holden Start sono riservate agli studenti della Holden, ma alcuni posti sono a disposizione per il pubblico esterno. Chi vuole prenotarsi può scrivere a reception@scuolaholden.it oppure iscriversi agli eventi di Eventbrite segnalati sui canali social della Scuola. L’ingresso è libero, ma è necessario avere il Green Pass.