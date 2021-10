Chiusure viabilità, lavori in corso sulle provinciali delle Valli di Lanzo, di Condove, della "Val Soana e di “Lombardore”

Proseguono i lavori in notturna sulla Sp 1 delle Valli di Lanzo in frazione Voragno

Dall 25 ottobre al 30 ottobre proseguono le sospensioni notturne – cioè ogni notte dalle ore 21,00 alle ore 5,00 - della circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, lungo la sp 1 “ delle Valli di Lanzo” tra il km 42+500 e il km 43+200 nel comune di Ceres in frazione Voragno. In questo tratto la carreggiata stradale si riduce a soli 4 metri, quindi è stato approvato e affidato un intervento di allargamento sede stradale – grazie a una convenzione tra la Città metropolitana di Torino e l’Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone - che prevede la demolizione di fabbricati esistenti: per effettuare questi lavori senza impattare sul traffico e con le dovute misure di sicurezza, il divieto di transito notturno è stato prorogato.

Sp 200 “di Condove” dal 28 ottobre al 5 novembre 2021

Per lavori di bitumatura a tratti saltuari lungo la Sp 200 “di Condove” tra il km 9+400 e il km 14+400 sono previste chiusure parziali e temporanee della sede stradale di massimo 30 minuti per tratto, eccetto mezzi di soccorso e forze dell’ordine, dal 28 ottobre al 5 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi.

Sp 47 della "Val Soana” il 4 e 5 novembre 2021

Per ripristini definitivi a seguito di posa rete fognaria è prevista la sospensione della circolazione a tutti gli utenti (esclusi i mezzi di soccorso e forze dell’ordine) lungo la Sp 47 della "Val Soana" dal 0+600 al km 0+800 nel comune di Pont Canavese, il 4 e 5 novembre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 12,20; e dalle ore 14,50 alle ore 18,15.

Sp 720 di “Lombardore” dal 25 al 29 ottobre

Per lavori di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata lungo la Sp 720 di Lombardore dal Km. 2+800 al Km. 3+100, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe le direzioni di marcia con deviazione su percorsi alternativi dal 25 al 29 ottobre 2021.