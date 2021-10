Contrecourant, a Torino si discute di migrazioni e nuove narrazioni

Quali sono le storie che è possibile raccontare e scoprire nei paesi coinvolti dai principali flussi migratori? Come sviluppare una nuova narrazione delle migrazioni, tra diritto fondamentale alla mobilità e scelta di restare?

Engim Internazionale Piemonte, ONG che opera in Italia e all'estero, nei settori della formazione, orientamento, cooperazione internazionale, volontariato e educazione alla cittadinanza globale, propone un evento dedicato alle connessioni tra mondo dell’informazione e migrazioni. In particolare, alla necessità di informare e comunicare in modo responsabile i fenomeni migratori, nel rispetto delle storie delle persone in movimento o di chi sceglie di restare.

"Engim Internazionale è impegnata da anni su questo tema - dice Mariangela Ciriello, Responsabile Educazione alla Cittadinanza Globale - perché l'informazione è alla base del modo in cui costruiamo il nostro pensiero e le nostre azioni. È urgente, oltre che necessario, comprendere che esistono modi diversi e più appropriati per raccontare i fenomeni, che si può fare un'informazione internazionale responsabile e pensare una comunicazione attenta alle storie delle persone, a una narrazione nuova e priva di stereotipi, in primis sulle questioni migratorie".

L’evento, che si terrà presso lo spazio culturale Comala in Corso Ferrucci 65/a, si aprirà con un talk con Andrea de Georgio, giornalista freelance, analista e documentarista esperto di Africa Occidentale, in dialogo con Tana Anglana, Esperta di Migrazione e Sviluppo e Membro vicario del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, e Andrea Oleandri, Chief Operating Officer della Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) - Progetto OPEN Migration.

Alle 21, si continua con la proiezione del documentario “Contrecourant” di Andrea de Georgio con video di Michele Cattani; girato tra Bamako e Dakar, racconta storie di giovani che hanno deciso di restare in Mali e in Senegal, nonostante le difficoltà, con il sogno di costruire la propria vita nel proprio Paese (musiche di Electric Circus).