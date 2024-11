Una cena per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà di Aurora e Porta Palazzo: “Insieme possiamo fare la differenza”

Nel 2020, in piena pandemia, un gruppo di oltre 40 organizzazioni di diversa natura e con diversi obiettivi ha dato vita al Coordinamento Aurora con l'obiettivo di far fronte alle problematiche del quartiere acuite dal lockdown.

Il fondo Sostieni Aurora

A distanza di 4 anni dalla “prima volta”, il Coordinamento ha in programma di rilanciare il fondo “Sostieni Aurora”, in grado di sostenere 1800 famiglie di Aurora e Porta Palazzo con cibo, generi di prima necessità, materiale per la didattica a distanza e sostegno per le attività estive di bambini e bambine.

La cena di finanziamento

Lo farà domenica 24 novembre alle ore 19.30, presso il ristorante cinese DiDu di via Cigna 3, con una cena di finanziamento a buffet aperta a tutti e tutte organizzata dall'associazione Fuori di Palazzo. Il costo è di 20 euro a persona, di cui 8 devoluti al fondo; prenotazione obbligatoria a questo link: https://forms.gle/WCmww8h2DrXAJn6X9