Bruno Jocallaz eletto vice presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso

Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso nella seduta del 28 ottobre 2021 che si è svolta a Villeneuve, ha eletto Bruno Jocallaz a Vice Presidente dell’Ente Parco.



Bruno Jocallaz, Sindaco di Villeneuve e designato dalla Comunità del Parco, prende il posto di Danilo Crosasso, decaduto dalla carica di Consigliere e di Vice Presidente avendo terminato il mandato di Sindaco di Ronco Canavese.



La Comunità del Parco, a cui compete la designazione di due consiglieri all’interno del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ha individuato nel Vice Sindaco di Locana, Mauro Guglielmetti, il proprio rappresentante. Tale designazione dovrà essere recepita dal Ministero della Transizione Ecologica, competente per la nomina.



In attesa della nomina da parte del Ministero del nuovo membro designato dalla Comunità del Parco, Bruno Jocallaz subentra anche nella Giunta del Parco, formata dal Presidente Italo Cerise e dal Consigliere Giuseppe Dupont.



Il Presidente Cerise esprime, a nome del Consiglio Direttivo, i ringraziamenti per l’operato del dott. Crosasso in questi anni, auspicando possa giungere in tempi rapidi la nomina, da parte del Ministero, del nuovo consigliere per poter ricomporre la totalità del Consiglio.