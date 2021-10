Museo Egizio, per il ponte Ognissanti attesi oltre diecimila visitatori

Oltre diecimila persone provenienti non solo dall’Italia, ma da tutta Europa, visiteranno il Museo Egizio nel ponte di Ognissanti e 130 egittologi saranno impegnati ogni giorno nelle visite didattiche. Si tratta di un bel segnale di ripresa e di entusiasmo del pubblico, che torna a rivivere i luoghi della cultura, dopo il difficile periodo della pandemia.

Per poter accogliere tutte le richieste di prenotazione, il Museo ha deciso per sabato 30 e domenica 31 di estendere l’orario di apertura fino alle ore 22 e per lunedì primo novembre fino alle 18,30, in luogo del tradizionale orario di chiusura delle 14,00. Malgrado il nostro impegno, siamo a conoscenza del fatto che molti visitatori hanno subito disservizi per aver acquistato il biglietto d’ingresso non presso la biglietteria ufficiale del Museo, che ricordiamo essere quella dei siti: http://museoegizio.it/tickets-shop e http://egizio.museitorino.it.