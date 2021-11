Da Panama alla Repubblica Dominicana: l’Artista Fabiana Macaluso ama l’America Latina

L’artista già nota per le sue molteplici attività artistiche in agosto organizza per lei e e gli artisti del suo progetto https://www.facebook.com/FabianaMacalusoVirtualArtWorkshopSocialGroup/ all’interno dell’università d’arte di Panama insieme alla sua grande collaboratrice Buana Lima Art Director del Brasile organizzano molte attività artistiche la mostra prende il nome di “l’incontro delle arti nel mondo” con alcuni artisti del progetto d’arte no profit della Macaluso, sarà allestita la mostra all’interno della galleria dell’Università si porterà il Made in Italy a Panama in un posto di grande cultura e bellezza, molte sono le soddisfazioni, viene pubblicato anche un bellissimo articolo su https://ensegundos.com.pa/2021/08/08/exposicion-de-obras-de-italia-en-la-universidad-de-panama/ messe in risalto nell’articolo l’opera di Fabiana Macaluso dedicata alla bellissima Raffaella Carrà e l’opera di Writer Chiuto anche lui ospite in quarta avventura con la sua opera di donna mediorientale stilizzata fatta ad aerografo ma ogni artista italiano del gruppo artistico viene citato nell’articolo è stata realizzata dall’Università una bellissima presentazione per l’inaugurazione: https://youtu.be/AJ9ZtHdpMFU

Fabiana Macaluso dichiara :

“Ringrazio Il direttore Roy Arcia e l’Università di Panama per averci ospitati con il gruppo di artisti del mio progetto no profit Virtual Art Workshop Social Group e la Buna Lima Art Director dal Brasile per aver avuto grande fiducia in me sono molto contenta dei latini e penso che sia un modo per sentirsi più vicini anche se molto lontani, l’arte unisce le cultore e i cuori delle persone da poco sono stata anche premiata nella Repubblica Domenicana con un bel primo premio al il mio stile in Arte Digitale la mia opera “Debora flowers “ è piaciuta molto e sono molto orgogliosa perché anche qui il mio gruppo era presente abbiamo rappresentato l’Italia a Santo Domingo al festival internazionale di Monte Plata ringrazio per questa bellissima occasione il direttore Sócrates Troncoso Fabian premiazione“:

https://youtu.be/BI8VahTYLS8

Ancora la Macaluso ”Spero che l’arte sia sempre un punto d’incontro per unire tutti i popoli perché l’artista ha un ruolo ben specifico ed è diffondere amore e pace donando la propria arte al mondo.

A settembre sono stata anche in Italia in esposizione alla Galleria Accorsi a Venezia in concomitanza del festival del cinema e la nostra italia e sempre una grande culla per l’arte ma anche in Europa ad Ottobre alla Art 3F Haute Savoie https://m.facebook.com/QueenArtStudioGallery/ Fiera di Ginevra con la Galleria Queen Art Studio di Padova di Maria Grazia Todaro con lei si svolge sempre un percorso di galleria molto serio e di estrema qualità la sua galleria che mi ospita in permanenza da un po’ di anni ringrazio di cuore tutto lo staff”

“Una bellissima soddisfazione è stata anche la storicizzazione presso il Museo Maco di Frosinone con l’opera dedicata alla Ferrari gtt 250, ringrazio il direttore Luciano Costantini”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3891642480940722&id=100002850247417&sfnsn=scwspwa