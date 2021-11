Sedurre con le parole: dalla poesia ai social

La bellezza non è solo qualcosa di estetico, alcune persone hanno dimostrato un grande interesse verso tutti e 5 i sensi: c’è chi si dice innamorato di un profumo, chi preferisce il contatto fisico e chi ancora non riesce a rinunciare allo sguardo ma a conquistare più di tutto è la voce. Le parole sono un’arma potentissima: lo sanno i poeti, gli artisti e i cantanti che hanno utilizzato questo mezzo per secoli per scrivere d’amore e di passione ma anche in tempi più moderni vengono sfruttate tramite chat, social o app per attirare l’attenzione e lasciare il segno.

Dalla poesia alla musica: le parole che fanno innamorare

In passato sono stati i poeti, oggi sono i cantanti a tenere lo scettro dell’incanto attraverso le parole: in musica o anche solo riportate per messaggio, le poesie e le canzoni diventano un’arma di seduzione attraverso la voce che risulta uno strumento potentissimo. Urlate a squarciagola o solo sussurrate all’orecchio di chi si ama, canzoni e poesie restano un metodo di corteggiamento efficace e senza tempo.

Sfogliando i libri di poesie e di scrittori di narrativa è incredibile notare come, seppur cambino i tempi, siano proprio le parole a condurre il corteggiamento. Da Baudelaire ad autori contemporanei, le poesie d’amore con tocchi erotici non sono mai mancate.

Dagli amori saffici a quelli passionali fino a quelli solo platonici: la storia della letteratura è piena di esempi. Ad ereditare il titolo di poeti attraverso le parole sono i cantanti; dalla grandissima Patty Pravo che con il suo “pensiero stupendo” ha incantato una generazione, alla romantica “ Albachiara ” di Vasco Rossi che mostra in modo velato e non esplicito l’amore adolescenziale; da “America” di Gianna Nannini simbolo della rivoluzione degli anni ’80, al più romantico Gino Paoli con “Il cielo in una stanza”.

Chiamate erotiche VS sexting: come il telefono diventa un mezzo

La seduzione non è solo romanticismo ma anche passione: lo hanno dimostrato Neruda e D’Annunzio che attraverso le loro poesie hanno lasciato che trasparisse anche una spinta decisamente più fisica e meno astratta. Se questi autori fossero ancora in vita oggi probabilmente avrebbero utilizzato i social e chissà in quali modi avrebbero raccontato le proprie emozioni sulle stories.

Se all’interno della coppia il sexting diventa prassi, è anche vero che i vocali stanno prendendo sempre più piede: chiudere gli occhi e immaginare chi si ama accanto mentre pronuncia frasi passionali diventa un gioco a cui molti non riescono a rinunciare. E fuori dalla coppia? I numeri erotici disponibili sono molteplici e vengono scelti sia da single che non; la linea erotica affonda le radici nel passato ma è ancora attualissima. Tra le migliori attualmente in attività c’è rubyrouge.it , la linea erotica delle Ruby’s Girl conosciute per la loro grande empatia, per le voci seducenti e per la capacità di accompagnare chi è dall’altra parte della cornetta in un viaggio emozionale tra fantasia e realtà.

Seduzione sui social: come cambia l’arte del corteggiamento

C’è un neologismo che impazza tra i giovani e non: “sexting”. Il termine nasce dalla crasi tra la parola sex e texting e vuole indicare proprio uno scambio di messaggi testuali, fotografici e audio senza doversi incontrare fisicamente. Non è praticato solo all’interno delle coppie; sono molte le persone che si lasciano andare facendo riaffiorare le proprie fantasie senza temere così di essere giudicati. I social network influiscono sulle relazioni, sembra da una parte che stiano aumentando i tradimenti e dall’altra che ci sia disinteresse nel costruire relazioni… ma c’è un segreto: rompere la routine!

Arte della seduzione: com’è cambiata nel tempo?

In passato una delle frasi più comuni come arma di seduzione era “fatti desiderare” ma oggi con il web è tutto cambiato; “tutto e subito” è diventato il motto, facendo perdere il desiderio di attendere, corteggiare e scoprire poco a poco. Foto in bikini e non solo pubblicate sui social lasciano ben poco all’immaginazione e così è sempre più comune il fenomeno del ghosting: persone che corteggiano e si scambiano effusioni per poi sparire senza dare spiegazioni. In controtendenza c’è il desiderio di alcuni di costruire qualcosa di diverso e per questo motivo la troppa esposizione trova risposta nella riservatezza e nel ritorno a pratiche “vintage”: i messaggi vocali vogliono diventare un mix tra moderno e passato lasciando riscoprire il fascino della voce, una delle parti che restano celate sui social, salvo rarissime eccezioni.