L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Avrete talmente tante di quelle cosine da sbrigare dal non accorgervi neppure di tutto il caos generale anche se una spina nel fianco concernente una questione operativa, materiale o strettamente personale, continua a turbare. Una novella vi coglierà alla sprovvista e col partner nasceranno discussioni per un modo diverso di concepire talune concezioni. Per posteriori versi concluderete un affare, farete un incontro speciale e a qualcosina dovrete rinunciare.

TORO : L'opposizione del novilunio avrà il potere di rendervi stressati, spossati e stressati… Se le cose non fungono sappiate che dei miglioramenti li denoterete, che c’è chi vi vuole bene e che un angioletto, divino o terreno, vi consentirà di scampare un guaio o trovare l’equa soluzione ad un dilemma o problemone. Rivedrete inoltre un’amica, vi caverete un pallino, gioirete per un bambino o vedrete un sogno realizzarsi. Occhio solo a forme influenzali o malesseri vari.

GEMELLI : Nessuno fa niente per niente ragion per cui un inconveniente aspettatevelo da mezze calzette avvezze a turlupinare raffinatamente! Alla faccia di ciò una rivincita vi farà sogghignare e credere che un pizzico di giustizia possa ancora regnare … Nel complesso la settimana sarà ottimale per trattative, riscossioni o per lenire dei tormentoni. Corteggiate la fortuna mettendo al Lotto o giochi equivalenti i dati di nascita di tre parenti: forse saranno quelli vincenti! CANCRO : Se una faccenda impensierisce vedrete che appellandovi alla tenacia si risolverà, abbozzerete un progetto e sogghignerete alla faccia di un soggetto picchiatello o cattivello. Spuntano anche degli stupori, dei batticuori, delle libagioni, dei comunicati mozzafiato, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi per un conoscente. Le mattinate appaiono incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate pepate. Gengive infiammate o doloretti alle articolazioni.

LEONE : Le bizzarrie abbonderanno, le stizze altrui irriteranno, i nervetti scoppieranno... In seguito le acque si placheranno e riscoprirete la gioia di stare insieme a gente naturale con cui imbastire un discorso sensato e normale … Per posteriori versi, un soggetto mitizzato si auto svaluterà lasciandovi di marmellata. La quadratura di Marte rende maldestri: attenti a non spaccare aggeggi e a non scivolare! Combino carino o squisita cenetta o pizzetta in compagnia. VERGINE : Crescere, maturare, avanzare a costo di rinunciare: sono i compiti assegnatevi dal sestile di Marte intenzionato a saggiare le vostre capacità di equilibrio e consapevolezza… Non smarritevi nei labirinti dell’insicurezza ma riscattatevi dando una svolta alla vita, a ciò che non funziona, abbracciando offerte temerarie e buttando via le asprezze precedenti. Delle new potrebbero giungere da figlioli, parenti, contratti o incartamenti Salute da tutelare e amica da ringraziare.

BILANCIA : Se appartenete alla categoria degli ansiosi datevi una scrollatina evitando di vedere continuamente ostacoli sulla vostra stradina e confidate in un mesetto assai interessante! Verso il week end qualcuno o qualcosa vi farà arrabbiare ma prima di inveire o starci male riflettete e chiarite un malinteso familiare. Affaticamento fisico o mentale. Essendo l’inverno ormai alle porte premunitevi riguardosamente e non esponetevi a temperature polari. Una visita sarà assai gradita. SCORPIONE : Inchinatevi al cospetto della Luna che facendosi nuova, il 4 novembre, nella vostra costellazione regalerà dei momenti suggestivi da degustare pari ad un pregiato vinello. Se avete una questione in sospeso si decifrerà, sul lavoro tirerà aria di novità, un colpo di genio sulla giusta strada vi indirizzerà, un po’ di maretta inquinerà un rapporto basato su fragili fondamenta mentre un accadimento procurerà un po' di stordimento. Auguri peculiari per chi festeggia il compleanno.

SAGITTARIO : I sogni tribolano a materializzarsi? Non demordete: in tempi relativamente brevi rimuoverete pesanti macigni, approdando ad una tranquillità fino a ieri impensabile a patto di non lasciarvi influenzare da inconsce paure o dal giudizio di chi si diletta a vociferare… Se lavorate autonomamente dovrete apporre delle modifiche all’interno dell’habitat, acquistare qualcosa e tutelarvi contro multe o furtarelli… Un lieto evento sta per bussare alla porta. CAPRICORNO : Piuttosto trafelati inizierete già dal mattino a bofonchiare pigliandovela con chiunque incroci il vostro sguardo o vi dia torto marcio. Non manderete, altresì, dir niente a nessuno, proclamando ad alta voce scomode verità con l’intento di farvi rispettare mentre un essere caro desterà ansia. Un bel ritrovo o uno svago genuino vi consentirà invece, nel week end, di staccare un po' la spina e accantonare un attimino i mille pensieri che affollano la mente.

ACQUARIO : Si prevede un ritmo eccitante e carico di speranze che ipotizzavate spentesi sul braciere di problemi, asprezze ed amarezze… Invece no perché con Giove congiunto al Sole chiuderete parentesi aprendone di posteriori piene di gioie e delizie e in ciò dei soggetti veramente deliziosi vi daranno una manina così come dal passato riemergeranno soggetti che non vedevate dalle calende greche. Una noia potrebbe provenire da versamenti o acciacchi stagionali. PESCI : Tra un sospiro e un respiro tirerete la carretta in attesa della maturazione di eventi che per il momento rimangono in una posizione di stallo restando altresì maluccio di fronte ad un’affermazione reputata ledente per la vostra reputazione. Qualche nativo sistemerà delle cosine all’interno dell’abitazione altri invece spenderanno dei soldi per un acquisto indispensabile. Rammentate inoltre che malgrado i costanti ritardi i impedimenti riuscirete in un’impresa stante a cuore.

