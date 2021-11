Il Presidente Mattarella inaugurerà il Palasermig

Costruire pace, dialogo e integrazione: è l’impegno di sempre del Sermig e dell’Arsenale della Pace di Torino. Un progetto educativo che adesso si allarga allo sport e che riceverà il sostegno ideale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà lui, venerdì 12 novembre, alle ore 11, a inaugurare il PalaSermig, la nuova struttura sportiva di via Carmagnola 23, nel cuore dei quartieri torinesi di Porta Palazzo e Aurora.

In appena dieci mesi, il Sermig ha realizzato un palazzetto polivalente da 420 posti omologato CONI per futsal, basket e volley andando a riqualificare una zona della città che versava nel degrado. Un polo sportivo aperto a tutti, a cominciare dalle 6 squadre di calcio a 5 e le due di volley dell’Asd Sermig. Il progetto sportivo del Sermig, nato nel 2011, ha avuto l’obiettivo di “restituire lo sport” alle famiglie più fragili grazie ai volontari, tecnici e professionisti che anche nello sport donano il loro tempo e le loro capacità. Ad oggi sono 150 gli atleti che solo grazie al Sermig hanno la possibilità di fare sport perchè gratuito in base al reddito.

“In tutti questi anni – spiega Ernesto Olivero, fondatore del Sermig – abbiamo capito che lo sport è uno strumento incredibile per diffondere tra i più piccoli i valori del rispetto, della convivenza, dell’amicizia. Il PalaSermig da oggi ne sarà la casa, come un nuovo Arsenale dello Sport. Siamo felici che il Presidente Mattarella abbia scelto ancora una volta di essere con noi. Viviamo tutto come occasione per crescere nella responsabilità”.