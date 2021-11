Intel, Canalis (Pd): "La giunta Cirio è arrivata tardi". L'assessore Marnati: "I tempi sono stati rispettati"

La vicenda di un possibile sito piemontese per ospitare la Intel è stata al centro di un’interrogazione della consigliera Pd Monica Canalis, che ha chiesto chiarimenti sulle tempistiche con cui la Regione ha trasmesso il dossier integrativo con le proposte delle aree candidate per la sede italiana della multinazionale statunitense. Secondo Canalis c’è stato ritardo, l’assessore Marnati ha risposto dicendo che le tempistiche sono state rispettate.

“Lo stabilimento destinato al chip manifacturing richiedeva una taglia minima di 4 milioni di metri quadrati. A luglio la nostra Regione non presenta alcuna candidatura, sostenendo di non avere siti idonei, mentre il 22 ottobre, fuori tempo massimo, vengono candidate Galliate e Vercelli - ha dichiarato la consigliera Canalis - Questo ritardo nell’individuare i siti non ha giustificazioni ed è costato al Piemonte l’esclusione da una grande opportunità di investimento e di creazione di posti di lavoro”.

“La Giunta ha operato con solerzia e nel pieno rispetto delle tempistiche richieste da ICE Agenize-Invitalia Spa - ha replicato l’assessore regionale all’innovazione Matteo Marnati -con la dovuta serietà nella definizione delle aree candidate e in costante interlocuzione con le strutture di vertice ministeriali e con gli attori del sistema produttivo regionale”.

Durante i question time è stata data risposta anche alle seguenti interrogazioni a risposta immediata: “Forniture presidi per incontinenza” di Mario Giaccone (Monviso); di Maurizio Marello (Pd) sul finanziamento linee bus per Ospedale di Verduno; di Francesca Frediani (M4O) Attività di ricerca finalizzata alla valutazione della risposta immunitaria al vaccino anti COVID-19 nel lungo periodo; di Domenico Ravetti (Pd) su Palazzo Callori di Vignale Monferrato. Qual è la destinazione finale dell’edificio dopo i lavori di riqualificazione e ristrutturazione finanziati dai Fondi Europei POR FESR 2014-2020?; di Marco Grimaldi (Luv) insediamenti produttivi in aree urbane e agricole, la Regioni si occupi di limitare il consumo di suolo; di Sarah Disabato (M5S) sulla situazione linea ferroviaria Chivasso ,Ivrea , Aosta.