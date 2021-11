Rivoli, domani presidio del Pd di fronte all'Asl di via Piave: "Vogliamo certezze sul destino della struttura"

"La scorsa settimana il nostro gruppo consigliare ha presentato un’interrogazione per verificare la situazione della sede Asl To3 di via Piave a Rivoli", fa sapere il Partito Democratico in una nota.

"Preoccupati dalle voci che non vedrebbero rientrare in via Piave i servizi ambulatoriali trasferiti negli scorsi mesi all’Ospedale, abbiamo chiesto al Sindaco di verificare. Se confermato, la nostra Città perderebbe ulteriori servizi utili soprattutto per chi ha difficoltà a muoversi autonomamente". "Siamo inoltre preoccupati dell’avanzamento del progetto Casa della Salute: abbiamo chiesto informazioni riguardo allo stato dell’arte, dopo che l’Amministrazione, sbagliando a nostro parere, aveva congelato il progetto per un anno circa per poi riprenderlo con l’ultimo piano degli investimenti".