Ad Aurora il PalaSermig, una nuova cittadella per chi non ha sport

Là dove c'erano campi da calcio in stato di degrado, dove i disperati andavano anche a bucarsi, oggi sorge il PalaSermig . È stato inaugurato ufficialmente questa mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il nuovo impianto sportivo dell'Arsenale della Pace, in via Carmagnola 23. Una traversa di corso Vercelli, alle spalle della Circoscrizione 7, nel cuore di Aurora.

Palazzetto da 420 posti per futsal, basket e volley

Un quartiere multietnico e difficile, spesso agli onori della cronaca per spaccio e violenze. È qui che Ernesto Olivero ha scelto di inaugurare una nuova cittadella per chi non ha sport. In appena dieci mesi il Sermig, concessionario dell'area di proprietà della Città di Torino, ha realizzato un palazzetto polivalente da 420 posti omologato CONI per futsal, basket e volley. Ad oggi sono 150 gli atleti che grazie all'ente di Borgo Dora hanno la possibilità di fare sport perché gratuito in base al reddito.