Prestiti personali di novembre 2021: quali sono le migliori offerte

In questa guida vedremo come è possibile ottenere prestiti personali sfruttando le migliori offerte presenti sul mercato. In un primo tempo cercheremo di capire quali sono le caratteristiche dei prestiti personali, successivamente confronteremo le varie promozioni offerte da banche e istituti di credito. Se stai cercando i migliori finanziamenti disponibili a Novembre 2021, continua a leggere.

Prestito personale, cosa significa?

Quando si parla di prestito personale si indica un privato cittadino che decide di chiedere alla banca un finanziamento per far fronte ad alcune specifiche esigenze. Infatti in base alla motivazione che ci spingono a richiedere questo servizio, potremo usufruire di condizioni diverse. Ma vediamo una lista con le principali possibilità che abbiamo per richiedere un prestito, secondo quanto riporta il sito specializzato calcoloprestiti.it:

Ristrutturazioni . Se devi effettuare dei lavori su un immobile, esistono varie formule privilegiate di accesso al credito.

Acquisto di un veicolo . Che sia auto, moto o camper, anche questa rientra fra le condizioni.

Mutuo per l'acquisto di casa . Molto conosciuto, offre condizioni dedicate.

Prestito di liquidità. Può essere concesso dalla banca per far fronte alle necessità.

Ricordiamo che per accedere al credito è solitamente necessario possedere delle solide garanzie di solvibilità, presentando la copia del nostro 730 o delle ultime buste paga ricevute. Se non si è in queste condizioni è possibile in alternativa trovare una persona in condizioni stabili che possa farci da garante con la banca. Ma esistono anche alcune formule per prestiti con poche o nulle garanzie. Inoltre le varie offerte sul mercato di distinguono sulla base della somma richiesta, della durata del piano di rimborso e dal tasso di interesse imposto dagli istituti. Abbiamo cercato per voi le soluzioni più convenienti sul mercato, le condivideremo nel prossimo paragrafo.

Prestito personale novembre 2021, le offerte selezionate

Abbiamo deciso di fare una serie di simulazioni per vedere come è possibile ottenere un prestito personale alle migliori condizioni. Abbiamo selezionato due scenari tipo per la nostra ricerca, il primo riguarda una richiesta per un credito da 10000 euro. Si tratta di una simulazione prestito auto per un impiegato di 35 anni residente a Roma. Vediamo cosa è uscito fuori:

Agos ci permette di ottenere 10000 euro da rimborsare in 60 rate mensili da 192 euro, per un TAN di 5,93% e un TAEG 6,82%.

La finanziaria Younited ci offre lo stesso da restituire in 60 rate da 191 euro, per un TAN di 4,91 e un TAEG 5,69%

Con Findomestic abbiamo sempre i nostri 10000 euro in 60 rate da 192 euro con TAN al 5,82 e TAEG 5,97

Passiamo adesso al secondo scenario, si tratta di una simulazione per un prestito di consolidamento da 50000 euro e abbiamo selezionato i due risultati migliori confrontando il totale degli istituti

Prestito da 50.000 euro con Intesa San Paolo sfruttando l'offerta Per Te Prestito Facile. Osserviamo un TAN al 9,75% e un TAEG al 9,10%. Il piano di rimborso può arrivare fino a 120 mesi.

Prestito 50.000 euro Unicredit: grazie a CreditExpress Compact, ci offre un piano di rimborso variabile dai 36 ai 120 mesi a tasso fisso TAN 9,40% e TAEG 9,88%

Tutte le informazioni raccolte possono cambiare di momento in momento, perciò il consiglio è di visitare in prima persona i siti indicati e sfruttare gli strumenti di simulazione interni.