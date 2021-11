Come funziona la cartomanzia al telefono?

Le carte, uno dei mezzi di divinazione più utilizzati al mondo, hanno spesso sofferto dell'ignoranza di molte persone che non esitano ad associarle a poteri superiori sconsiderati. Questo tipo di credenza è attribuita all'ignoranza di come funziona la cartomanzia in generale o dei tarocchi. In effetti, molte persone non sanno come spiegare l'efficacia della cartomanzia nella chiaroveggenza.

La lettura delle carte è una forma di predizione

La lettura delle carte è una forma di predizione, poiché si basa sull'uso di carte dette anche "arcani" o "lame". Queste, caratterizzate da rappresentazioni grafiche di oggetti o personaggi, a seconda del tipo di carta, contengono messaggi cosmici, che solo gli iniziati possono interpretare. Sono le interpretazioni delle carte estratte durante la stessa lettura che danno alla cartomanzia la loro dimensione misteriosa ed esoterica. Infatti, se le carte sono solo semplici supporti con rappresentazioni grafiche, nelle mani esperte di un cartomante dotato, possono rivelare gli eventi del passato, del presente e del futuro. Possono trasmettere messaggi dall'Universo, a seconda dei tipi di carte utilizzate. Questa arte divinatoria è una delle forme di chiaroveggenza più praticate al mondo e una delle più antiche ancora praticate oggi. Il cartomante interpreta le carte per ottenere informazioni, normalmente nascoste alla gente comune, e che consentono di approfondire alcuni aspetti della vita del consulente: amore, finanza, lavoro, progetti di vita, ecc.

Perché chiedere una lettura delle carte al telefono?

Ci sono molte ragioni per cui le persone vogliono risposte affidabili e chiare alle domande esistenziali che hanno. In generale, viene richiesta una lettura delle carte telefonicamente per ottenere indicazioni e talvolta previsioni urgenti.

Ecco alcuni dei motivi più comuni per cui le persone chiedono una lettura delle carte come parte di una sessione di chiaroveggenza:

Per uscire da una situazione difficile

Conoscere successo e prosperità, in campo professionale

Per beneficiare di una guida quando si prendono decisioni importanti

Per riprendere il controllo della propria vita

Per questioni d'amore

Per identificare le opportunità da cogliere

Per ricostruire dopo aver attraversato un momento emotivamente difficile

Principi della cartomanzia per telefono

Per comprendere i principi della cartomanzia per telefono, ricordiamo che la cartomanzia si basa sulla capacità del cartomante di interpretare le carte e renderle comprensibili alla gente comune.

La cartomanzia telefonica può essere effettuata attraverso le nuove tecnologie di comunicazione come telefono, sms, chat online. È quindi possibile comunicare da remoto e stabilire la connessione tramite voce (telefono), sms (chat, sms, email), videoconferenza, ecc. L'importante è rivolgersi sempre ad un servizio di cartomanzia professionale come ad esempio Cartomanzia Evolution!