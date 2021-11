Utilità della riparazione vetri auto danneggiati

Ogni automobile è equipaggiata con un sistema di vetri comprendente parabrezza, lunotto posteriore e superfici laterali, utili per offrire al conducente un'ampia visuale dall'abitacolo.

Uno dei più comuni problemi che possono verificarsi riguarda la rottura o l'incrinatura del parabrezza o del lunotto posteriore, che si deteriorano magari a causa di un piccolo sassolino oppure di oggetti più grandi, utilizzati spesso per atti vandalici.

In qualsiasi condizione e per ogni tipo di danno è consigliabile intervenire tempestivamente per riparare, quando possibile, oppure per sostituire il vetro danneggiato.

Secondo il Codice della Strada (articolo 79 comma 1) non è consentito circolare con vetri crepati o ancor peggio scheggiati, che potrebbero limitare il campo visivo del conducente alterando la sua percezione della strada.

Oltre al rischio di incorrere in sanzioni amministrative piuttosto alte, guidare con vetri dell'auto danneggiati comporta un notevole pericolo di incidenti, sia causati dalla rottura completa del vetro, sia derivanti dalla visione offuscata dell'ambiente esterno.

Le principali cause di scheggiatura, che possono colpire l'auto da ferma o in movimento, provocano la rottura anche per forti stress termici derivanti ad esempio da un getto di acqua bollente per scongelare un vetro ghiacciato.

Di solito il parabrezza viene riparato in determinati casi:

• quando la rottura ha dimensioni inferiori a quelle di una moneta da due euro;

• se la crepa non è posizionata direttamente sulla visuale del guidatore;

• se l'incrinatura è distante almeno cinque centimetri dal bordo esterno.

In tutte le altre condizioni è necessario provvedere alla sostituzione del vetro.



Come orientarsi di fronte a rottura del parabrezza

Per quanto riguarda il parabrezza, che rappresenta la parte più importante del veicolo dal punto di vista funzionale, un intervento mirato deve tenere conto del tipo e delle dimensioni del danno.

Un parametro discriminante che consente di decidere se riparare o sostituire il vetro danneggiato è il posizionamento della rottura rispetto all'area della telecamera ADAS che gestisce l'assistenza alla guida.

Quando è possibile riparare, la tempestività è l'arma più valida per contenere i danni, non soltanto dal punto di vista estetico ma soprattutto funzionale.

Dopo aver pulito accuratamente l'area danneggiata, di solito le procedure di riparazione parabrezza prevedono l'aspirazione delle impurità incrostate nella zona scheggiata per creare una depressione che sfrutta la forza centrifuga aspirante.

Si procede poi riempiendo la scheggiatura con speciali resine adesive che, sottoposte all'azione di lampade a raggi ultravioletti, si asciugano in pochi minuti.

Una volta indurite, esse sostituiscono perfettamente la zona mancante del vetro, restituendogli la sua integrità.

Un simile intervento, che garantisce un effettivo risparmio di costi, di tempo e di manodopera, assicura anche un minimo impatto ambientale per la ridotta emissione di anidride carbonica.

Quando invece la rottura è più ampia, il parabrezza deve essere sostituito utilizzando metodiche più lunghe e impegnative.

Dopo avere messo in sicurezza il veicolo e dopo aver smontato tutti gli accessori, è necessario rimuovere il parabrezza rotto per poi preparare la cornice all'applicazione del collante, che consente di applicarvi stabilmente il nuovo cristallo.

Al termine dell'operazione bisogna pulire perfettamente l'area interessata per eliminare qualsiasi traccia di materiale adesivo.

La sostituzione del parabrezza richiede al massimo 90 minuti e può essere effettuata anche mediante attività mobili di intervento a domicilio.



Come intervenire su guasti del lunotto e dei vetri laterali

A differenza del parabrezza, che può essere riparato oppure sostituito a seconda del tipo e delle dimensioni del danno, il lunotto posteriore rotto può essere soltanto sostituito e mai riparato, poiché è costituito da vetro temperato.

Questo genere di vetro, infatti, quando subisce un urto si frantuma in maniera irreversibile.

Per realizzare una simile operazione in maniera professionale, è necessario rivolgersi a tecnici specializzati ed esperti in grado di montare vetreria omologata e certificata secondo le normative CEE.

Prima di effettuare la sostituzione del lunotto, bisogna tagliare il vecchio collante e rimuovere i residui di vetro temperato attaccati alla carrozzeria.

Per installare il nuovo vetro, di solito viene preventivamente applicato un primer sulla scocca, aspettando la sua completa asciugatura prima di procedere alle operazioni successive.

Il nuovo lunotto è posizionato sulla cornice posteriore e, dopo una delicata pressione, viene incollato al substrato; tutte le fasi dell'intervento si completano in circa trenta minuti e la procedura può essere effettuata anche a domicilio.

Per quanto riguarda la sostituzione dei vetri laterali, le più comuni cause coinvolte sono gli atti vandalici.

Spesso accade di trovare un vetro della propria auto in frantumi poiché un malintenzionato ha pensato di entrare all'interno dell'abitacolo passando proprio dal finestrino laterale.

A prescindere dalla tipologia di danno subito, questi vetri devono essere sempre sostituiti poiché prodotti con materiali temperati che ne impediscono la riparazione.

Il procedimento è relativamente veloce poiché è sufficiente asportare tutto il vetro per poi montare una nuova lastra che può essere a incastro, incollata o avvitata.

Al termine dell'operazione si deve pulire perfettamente anche la cornice del finestrino per rimuovere eventuali depositi di colla.

La decisione di orientarsi verso la riparazione oppure la sostituzione di un vetro danneggiato di solito viene suggerita da professionisti competenti e affidabili che si occupano di questo settore, come quelli operanti presso Carglass, un network internazionale che nel nostro Paese comprende 170 centri diretti e 40 partner affiliati.

La riparazione vetri auto Carglass offre una garanzia a vita e un'esecuzione completa e perfezionata sotto ogni aspetto, dalla scelta dei materiali alla manodopera.

Rivolgendosi a uno dei centri Carglass, è possibile inoltre sfruttare offerte speciali particolarmente convenienti e un'assistenza di ottimo livello anche grazie ai servizi aggiuntivi come trattamento anti-pioggia, applicazione di pellicole oscuranti, sostituzione di tergicristallo e sanificazione degli abitacoli.