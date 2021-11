No Green Pass, sabato a Torino i leader dei portuali triestini e genovesi Puzzer e Schenone

Sabato pomeriggio di proteste a Torino: a scendere in piazza gli anarchici in corteo antimilitarista e come di consueto i no Green Pass. L’appuntamento con i primi è fissato alle 14.30 in corso Giulio Cesare, all’angolo con via Andreis.

"Contro i mercanti d'armi"

“Contro i mercanti d’armi – si legge nelle locandine affisse in città- le fabbriche di morte e le basi militari. Contro l’Aerospace & defence meetings. Contro la spesa di guerra e le missioni militari all’estero. Contro il colonialismo tricolore boicottiamo l’ENI. Contro la guerra ai migranti e ai poveri. Contro tutte le patrie per un mondo senza frontiere”.

Sul palco no Green Pass i portuali di Genova e Trieste

I no Green Pass si ritroveranno alle 16 in piazza Castello, dove è previsto un concerto di solidarietà a sostegno della rete di mutuo soccorso per i contrari all’obbligo. Sul palco è previsto anche l’intervento di Stefano Puzzer e Fabrizio Schenone, leader della protesta dei portuali di Trieste e di Genova, insieme ai loro colleghi.

Oltre lui storici volti torinesi delle manifestazioni degli ultimi mesi, dal professore universitario di Diritto Ugo Mattei, Alessandro Zanetti della Cub Sanità Torino e Paolo Alonge del movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità).