5 buoni motivi per regalare una Nintendo Switch a Natale

Il Natale è alle porte, è arrivato il momento di pensare a cosa regalare ad amici e parenti per la festa più amata dell’anno. In questo articolo, trovi 5 buone ragioni per regalare una Nintendo Switch a tuo figlio, alla tua dolce metà o semplicemente a quel tuo amico appassionato dei videogame.

Eccole riportate di seguito:

1 - Ottimo rapporto qualità/prezzo

Il rapporto qualità prezzo è il primo motivo per cui far ricadere la propria scelta su questa piattaforma. A differenza delle altre console, compresa l’introvabile PlayStation 5 di Sony, la Nintendo Switch consente di avere a disposizione un ampio parco titoli a fronte di una spesa contenuta.



Dal punto di vista tecnico, grazie ai periodici aggiornamenti e alle componenti hardware di primo livello, la console della nota casa giapponese giustifica l’investimento garantendo prestazioni capaci di soddisfare le aspettative dei giocatori in termini di velocità di caricamento, qualità video e qualità del suono.

2 - Esperienza di gioco entusiasmante

Se non è un assioma, poco ci manca. Con la Nintendo Switch si divertono tutti: dai più grandi ai più piccini, i nerd e persino coloro i quali si stanno avvicinando al gaming per la prima volta.

Come confermano le diverse recensioni presenti sul web, la console Nintendo assicura un’esperienza di gioco entusiasmante con tutti i titoli, coinvolgendo il giocatore in prima persona.

Ad offrire un ottimo livello di intrattenimento, contribuiscono i comandi semplificati, che non sono sinonimo di gameplay basilare o comunque poco piacevole, i molteplici accessori con cui potenziare le funzionalità della console e le diverse modalità di fruizione della piattaforma.

3 - Titoli per ogni età

I titoli disponibili per la Nintendo Switch sono di diverso genere e, proprio per questo, perfetti per un regalo ai gamer di ogni età.

Ci sono tantissimi giochi di Super Mario per far contenti i più giovani, le emozionanti avventure della saga The Legend Of Zelda per i più grandi e anche titoli per tutta la famiglia come Just Dance. Ma anche l’intramontabile FIFA 22, Minecraft o Tetris Effect, il gioco più amato dai nostalgici.

Ogni mese, nella sezione ad hoc, la stessa Nintendo stila la classifica dei videogame più venduti, in cui è possibile trovare tantissime idee per gli acquisti.

4 - Tre diverse modalità di fruizione (tv, portatile e da tavolo)

Altro aspetto chiave che contraddistingue la Nintendo Switch è la possibilità di utilizzare la console in tre diverse modalità. In particolare ci sono:

Modalità TV: consiste nel collegare la Switch alla televisione e giocare sul divano come avviene con le altre piattaforme presenti sul mercato;

Modalità portatile: all’inizio ha rappresentato una vera e propria innovazione considerato che la Nintendo Switch garantisce l’utilizzo praticamente ovunque essendo una console portatile. Sull'autobus, in spiaggia o persino nelle ricreazioni a scuola: è sempre il momento giusto per una partita!

Modalità da tavolo: infine, la modalità da tavolo consiste nel poggiare la console su una superficie piatta e utilizzarla come se fosse un tablet, giocando con gli appositi joy-con.

5 - La novità Nintendo Switch OLED

Per fare un regalo al passo coi tempi, non c’è niente di meglio dell’ultima novità in casa Nintendo: parliamo della Nintendo Switch OLED, ancora più performante sotto il punto di vista grafico e del contrasto dei colori.

La piattaforma, lanciata sul mercato italiano lo scorso 8 ottobre, implementa uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile e assicura un’esperienza di gioco davvero next-gen.