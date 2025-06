L’intelligenza artificiale fa paura: un lavoratore su quattro teme di perdere il posto

L’intelligenza artificiale comincia a fare paura, nel mondo del lavoro. Lo dicono i nuovi dati dell’indagine della sede di Torino di Banca d’Italia.

I numeri dicono infatti che quasi un quarto dei lavoratori piemontesi teme di venire sostituito dalle nuove tecnologie, che quindi finirebbe per sostituirli.

Sono invece il 28% gli occupati in regione che si vedono, in futuro, con una funzione complementare rispetto all’intelligenza artificiale applicata nell’azienda di riferimento. Anzi, nella loro previsione l’introduzione dell’AI contribuirà a portare benefici in termini di produttività.

Proprio nei giorni scorsi Unioncamere Piemonte aveva diffuso la rilevazione secondo la quale meno del 10% delle aziende dichiara di aver introdotto AI all’interno del proprio business, in aumento rispetto al 2% della rilevazione del 2023, ma ancora al di sotto del tasso europeo.