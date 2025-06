Torino allo specchio con la sua impresa, tra radici e futuro per portare i manager nelle pmi

Si chiama “Torino e l'impresa: le radici raccontano il futuro” , l’evento che nel pomeriggio di oggi ha richiamato allo Starhotels Majestic di Torino esponenti del mondo delle piccole e medie imprese. Sul tavolo, il tema del fractional manager, figura professionale ancora poco diffusa in Italia, ma che rappresenta quei professionisti che entrano in una o più aziende fornendo la propria collaborazione e competenza .

“Torino e il Piemonte hanno una rete di Pmi che rappresentano la spina dorsale dell’economia regionale - commenta Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup - Queste aziende oggi si trovano ad affrontare numerose sfide: dal multipolarismo, che rivoluziona l’intero modello di commercio internazionale, al passaggio generazionale, da sempre un momento critico di ogni azienda. Sfide e opportunità a cui noi possiamo offrire un supporto grazie alla managerialità flessibile”.

Due le tavole rotonde in cui si è articolato l’evento: una dedicata a Leadership e strategia (per disegnare e realizzare una visione industriale di lungo termine) e l’altra a Crescita e managerializzazione, ovvero l’effetto che può avere l’inserimento di competenze manageriali, anche flessibili, per accelerare lo sviluppo e migliorare la competitività.

“La nostra ricerca effettuata con il Censis sottolinea quella solitudine che spesso colpisce gli imprenditori alle prese con un periodo così sfidante - dice Felice Vai, presidente della Cdo Piemonte - Il rischio è di ritrovarsi in un sovraccarico decisionale e spesso non trovano il tempo per confrontarsi con altri. La necessità di avere manager che aiutano l’imprenditore è molto attuale, in questo senso“.