Come combinare il marketing offline e online per una strategia di branding più efficace

La maggior parte delle aziende si avvale di tantissimi metodi di marketing diversi per raggiungere il proprio pubblico di destinazione. Grazie ai costanti progressi della tecnologia, oggi possiamo commercializzare le nostre attività a ogni ora del giorno.

a società attuale, le aziende considerano il marketing online uno strumento più popolare, efficace e conveniente rispetto al marketing offline. Di conseguenza i metodi di marketing tradizionali tendono a essere lasciati da parte. Tuttavia, anche se solo il 65% dei marketer dichiara di riuscire a utilizzarli per raggiungere i propri obiettivi di marketing, i metodi di marketing offline possono rivelarsi ancora estremamente utili se combinati con quelli del mondo di Internet.

La differenza tra il marketing offline e il marketing online

L'espressione "marketing offline" si riferisce alla pubblicità proposta con le modalità che si impiegano da sempre nel mondo offline: la stampa e la distribuzione di libri, cataloghi e manuali. Molte organizzazioni si avvalgono di società di stampa digitale per stampare e distribuire questo tipo di materiali.

Per la promozione di prodotti e servizi online viene utilizzato il termine "marketing online". Articoli, video e podcast sono tutti esempi di marketing su Internet . Con l'avanzare della tecnologia, un numero sempre maggiore di aziende sceglie la pubblicità su Internet. Tra le tecniche di marketing più popolari troviamo gli annunci sponsorizzati: l'azienda crea dei contenuti (ad es., video o immagini) e li pubblica sulle proprie pagine dei social media assegnando un budget a ciascun elemento in modo che venga proposto a un determinato tipo di pubblico. Ad esempio, se stai scrivendo un post sul gioco o gestisci un'attività di casinò online, il tuo pubblico di destinazione sarà costituito da giocatori. Se invece sei alla ricerca di più opzioni di gioco, corri su casinononaams.casino : ti aspettano una vasta gamma di proposte e tantissime opportunità di guadagno! Tornando al marketing, se utilizzi più tattiche, assicurati che il tuo branding sia uniforme su tutti i diversi canali. Coordinare le attività di marketing online e offline ti aiuta a ottenere ottimi risultati, anche in termini di riconoscibilità del brand.

La strategia più semplice per combinare il marketing fisico con quello online è incoraggiare i consumatori a fornire i propri indirizzi e-mail. Anche se i clienti potrebbero disattivare tale funzione in qualsiasi momento, la raccolta di indirizzi e-mail è consigliatissima perché apre le porte a molte opportunità pubblicitarie.

Per quanto riguarda le attività di marketing offline, perché non stampare dei volantini per pubblicizzare un concorso o un giveaway? È sufficiente che i potenziali clienti si registrino al sito web indicato o che inseriscano il proprio indirizzo email online e il gioco è fatto perché avrai i loro dettagli di contatto per le tue attività di marketing digitale future.