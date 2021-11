Meteo, su Torino e provincia fine settimana in miglioramento con rischio nebbia. Ma da lunedì torna la pioggia

Tempo buono, ma rischio di nebbia in questo fine settimana a Torino e provincia

Weekend all’insegna di un temporaneo miglioramento dovuto ad un possente anticiclone di matrice azzorriana. Poi come tratteggiato nella rubrica di inizio settimana ripresa del maltempo con piogge dapprima sparse, che potrebbero essere su Liguria di ponente e basso e Piemonte occidentale, molto intense a partire da martedì, grazie a una nuova bassa pressione di origine mediterranea.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica cielo sereno o poco nuvoloso anche in prossimità di rilievi ed altipiani. Nebbie persistenti in pianura anche durante le ore centrali diurne con estesi fenomeni di inversione termica. Annuvolamenti domenica pomeriggio. Minime in pianura intorno 5-7°C e massime 10-13°C.

Da lunedì 21 novembre invece cielo nuvoloso con precipitazioni dapprima sparse poi intense soprattutto sul settore ligure di ponente, basso e Piemonte occidentale e Nord Occidentale, quota neve in discesa sui 1400 metri.

Per maggiori approfondimenti su Torino è possibile visitare il sito di Datameteo.