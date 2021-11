Atp Finals, Di Maio al Pala Alpitour: “Tassello fondamentale per la ripartenza del Paese”

Anche il Ministro degli Esteri Luigi di Maio oggi al Pala Alpitour di Torino in occasione della finale delle Nitto Atp Finals. “Ci abbiamo creduto tanto” ha spiegato ad Ansa il Ministro “grazie all’Amministrazione Appendino abbiamo mosso le prime iniziative di proposta e di finanziamento con provvedimenti del Governo Conte - e ha aggiunto - Sono Le Atp Finals, uno dei tasselli fondamentali per questa ripartenza”.

Sul Green Pass: “Non esiste alternativa”

“Non esiste alternativa al Green Pass e alle vaccinazioni” ha affermato al suo arrivo a Torino. “Il 93% delle persone che abbiamo in degenza ospedaliera non è vaccinata. Faremo tutto quello che serve per potenziare gli struemtni per garantire al nostra libertà. L’alternativa è chiudere tutto e questo non ce lo possiamo né permettere né lo vogliamo”.