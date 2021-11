Dal 3 dicembre, online il tour virtuale del Museo del Toro

In occasione del 115° anniversario della fondazione del Torino, l'Associazione Memoria Storica Granata ha realizzato un “Tour virtuale del Museo del Toro” per permettere a tutti i tifosi e a chi ama il calcio e la sua storia di poter vedere il Museo del Toro anche in un modo alternativo e scoprire i tanti cimeli che sono esposti e emozionarsi per una squadra, il Torino, che grazie alle imprese di Valentino Mazzola e compagni è diventata leggenda e a cui l'UEFA ha dedicato la giornata mondiale del calcio. Squadra che dopo la tragedia di Superga è riuscita negli anni a superare difficoltà, persino un fallimento, e a restare simbolo della fede calcistica granata e dello spirito che da sempre caratterizza il Toro e la sua gente.

Il Museo, che è gestito da volontari, con un lavoro durato oltre 8 mesi ha realizzato il Tour virtuale che sarà disponibile sul proprio sito dal , data di fondazione del Torino. Il Tour con oltre 120 fotografie, ad alta definizione, permette di immergersi nella Storia granata e nella Leggenda del Grande Torino.