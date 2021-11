Nel cortile di Paratissima, apre lo spazio creativo BarHaus

E’ un BArdotato con la volontà di combinare la cultura per il bello con la cultura per il buono.

socio-multiculturale aperto, dove insieme al servizio di ristorazione sarà possibile ideare, creare, progettare, realizzare e far coesistere varie attività dedicate ai cittadini, alle associazioni, e a tutti coloro che cercano uno spazio dove sviluppare e far conoscere le proprie idee.

Un spazio realizzare anche con gli altri, un'area dove, per chi lo cercasse, organizzare i propri corsi formativi con il nostro supporto, come: laboratori di fotografia, artistici, corsi di musica, scuola di dj, workshop; o momenti ricreativi come feste private di compleanno, laurea, ecc o semplicemente usandola come area espositiva.