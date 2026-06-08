Fiabe eco-logiche: alla Casa del Teatro un viaggio tra fantasia, natura e sostenibilità

La fantasia torna a fiorire sul palco della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani con Fiabe eco‑logiche dell'albero dei regali, la rassegna estiva curata dalla Fondazione TRG che da domenica 14 giugno accompagnerà bambini e famiglie in un percorso teatrale dedicato all’ambiente, al rispetto della natura e alla scoperta del mondo che ci circonda. Un appuntamento domenicale, sempre alle ore 11, pensato per unire divertimento, immaginazione e consapevolezza.

Attraverso il linguaggio del teatro e della narrazione, gli spettacoli trasformano boschi incantati, creature sorprendenti e mondi fantastici in occasioni per riflettere su temi attuali come il riciclo, la gestione dei rifiuti, l’inquinamento e l’uso responsabile delle risorse. Un modo semplice e coinvolgente per parlare di sostenibilità ai più piccoli, senza rinunciare alla magia del racconto.

Sul palco si alterneranno Alice De Bacco, Selene Baiano, Claudio Dughera, Daniel Lascar, Isabella Locurcio, Claudia Martore e Simone Valentino, interpreti di storie capaci di emozionare e far sorridere il pubblico di tutte le età. Al termine di ogni spettacolo, una merenda offerta dalla Centrale del Latte renderà l’esperienza ancora più conviviale.

Una rassegna per crescere insieme

"Fiabe eco-logiche" è pensata per un pubblico dai 5 anni in su e propone un posto unico a 8 euro, con l’obiettivo di rendere il teatro accessibile e condivisibile da tutte le famiglie. Le repliche proseguiranno per tutta l’estate, con appuntamenti anche a luglio e settembre.

Info e biglietti

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani Corso Galileo Ferraris 266, tel. 3892064590 – biglietteria@casateatroragazzi.it – www.casateatroragazzi.it