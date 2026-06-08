Tra sport, riflessione e beneficenza, la comunità di None è in festa

Ci sarà spazio per la riflessione, ma anche per lo sport, nella ‘Festa della comunità’ di None, un’iniziativa promossa dall’oratorio e dalla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio con un calendario di appuntamenti dall’8 al 16 giugno.

“Da circa una quindicina d’anni la festa della comunità ha sostituito la festa patronale – spiega il parroco don Gianfranco Sivera – con cui condivide i principi di aggregazione e comunità aggiungendo attività diversificate che possano raggiungere l’interesse di tutti, proprio per arrivare appunto a tutta la comunità”.

Si parte stasera, lunedì 8, e martedì 9 giugno con i tornei sportivi di pallavolo e calcio a 6 organizzati all’oratorio di None dalle 20 alle 23,30. La prima serata sarà dedicata agli adulti dai 14 anni in su, mentre la seconda vedrà protagonisti ragazzi e ragazze delle scuole medie.

Per iscriversi è necessario contattare il 3458469723. Tra gli appuntamenti centrali della manifestazione la serata ‘Se Dio vuole: In Sha’ Allah’, in programma giovedì 11 giugno alle 20,45 al ‘Cinema Teatro Eden’. Durante l’incontro un gruppo di giovani condividerà la testimonianza della propria esperienza al centro migranti di Oujda, città situata al confine tra Marocco e Algeria. Nel centro, gestito con il sostegno dei ‘Missionari della Consolata’ di Torino, viene prestato aiuto a centinaia di giovani africani in fuga da guerre e carestie, impegnati nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo per raggiungere le coste spagnole.

Nel corso della serata verranno raccontate storie segnate da difficoltà, ferite e condizioni di estrema precarietà, ma anche esperienze di speranza e accoglienza.

Da venerdì 12 a martedì 16 giugno si svolgerà il banco di beneficenza. Il banchetto sarà presente nella Chiesa di San Rocco, con apertura serale dalle 21 e nel pomeriggio di sabato 13 giugno, sarà presente anche nell’area del palazzetto dello sport a partire dalle 19. Il ricavato è destinato al sostegno delle attività oratoriali.

Il culmine della manifestazione è previsto per domenica 14 giugno con la ‘Giornata della comunità’. La giornata inizia alle 10,30 con la Santa Messa sul sagrato della ‘Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio’, seguita da un aperitivo in oratorio e da un pranzo condiviso. Nel pomeriggio sono previsti giochi e attività sportive e non come calcio, pallavolo, calcetto e giochi da tavolo.