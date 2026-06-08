Consonanze World Music Festival: la serata inaugurale a tempo di musica e culture in dialogo

Anche quest’anno torna Consonanze Community World Music Festival. Martedì 9 giugno si terrà la serata inaugurale nel giardino dei Decoratori e Imbianchini (via Francesco Lanfranchi, 28, Torino) organizzata dall’Associazione Fa Bene.

L’obiettivo è fare della musica un linguaggio universale capace di creare dialogo, relazione e partecipazione. Consonanze è infatti un evento di musica e parole che coinvolge la comunità e trasforma l’esperienza artistica in occasione di incontro, conoscenza reciproca e attivazione sociale.

Diretto da Simone Campa – musicista, ricercatore in etnomusicologia, ideatore e fondatore con Carlo Petrini dell'Orchestra Terra Madre – Consonanze porta avanti da anni un lavoro dedicato al dialogo interculturale e alla valorizzazione delle tradizioni musicali del Mediterraneo e del mondo.

‘La scelta di abitare gli spazi dei Decoratori e Imbianchini, luogo storico di mutualità e solidarietà, vuole tessere un file rouge tra passato e presente, valorizzando una tradizione collettiva che continua a generare comunità e inclusione.” racconta Laura Bosusco, presidente di Fa Bene. “Anche quest'anno Consonanze si pone come dialogo tra culture, suoni e tradizioni orali. Le performance musicali, organizzate insieme all'Orchestra Terra Madre, hanno come obiettivo quello di essere spazi di condivisione e di multiculturalità”, continua Simone Campa, direttore artistico della manifestazione.

Al centro della serata: migrazioni di ieri e di oggi, inclusione, minoranze linguistiche, incontro tra culture e dialogo tra generazioni. Tradizioni musicali differenti, apparentemente lontane, si mettono in relazione attraverso concerti e testimonianze che favoriscono una conoscenza diretta dell’altro, senza mediazioni.

Consonanze World Music Festival 2026 prenderà il via il 9 giugno dalla storica sede dei Decoratori e Imbianchini – luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese della Cooperativa Borgo Po e Decoratori (in via Francesco Lanfranchi, 28 a Torino) – con un evento inaugurale che vedrà protagonista Simone Campa insieme all’Orchestra Terra Madre e prevedendo una Jam Session aperta a chiunque voglia unirsi. Un dialogo musicale e interculturale tra musicisti torinesi e artisti provenienti da diverse tradizioni del mondo, tra sonorità etniche, contaminazioni e sperimentazioni world music.



Per info: www.decoratorieimbianchini.it