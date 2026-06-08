Festival Impatto Zero: al via la rassegna tra cinema e teatro

Con i concerti di venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno si inaugura il Festival IMPATTO ZERO 2026, rassegna musicale cinematografica e teatrale a cura della Fondazione Cantabile ETS di Torino.

IMPATTO ZERO si inserisce nell’ambito del programma culturale “TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!”. Un progetto della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura e il Patrocinio della Circoscrizione 7. Il Festival si sviluppa sui palcoscenici di Arenamanintorino e di Musica alla Spina. Si tratta di due cortili scolastici situati in Vanchiglietta (scuola Muratori) e Valdocco (scuola De Amicis), acusticamente molto accoglienti e caratterizzati dalla presenza di grandi alberi che creano una cupola sotto la quale saranno proposti gratuitamente concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

VENERDÌ 12 giugno alle 21.30, presso la scuola De Amicis di Torino (vicolo Grosso 3) ci sarà l’evento inaugurale di Musica alla Spina, con il gruppo corale NOX di Torino, con il concerto intitolato Rivoluzioni. I cambiamenti e le innovazioni della musica, nel tempo. L’inaugurazione di Arenamanintorino (scuola Muratori, via Manin 18) sarà SABATO 13 giugno, alle 21.30, con il concerto dell’Orchestra FiIarmonica Volpianese diretta da Pietro Marchetti. Un grandissimo ensemble che realizzerà un repertorio vario e coinvolgente.

Il programma del festival IMPATTO ZERO si svilupperà fino al 26 settembre con proiezioni cinematografiche a cura dell’associazione Antiloco, con spettacoli teatrali a cura di Fools Teatro, concerti e laboratori a cura di Cantabile e altri appuntamenti che coinvolgeranno gli altri partners di progetto. Parallelamente agli eventi sui due palcoscenici è prevista una fitta serie di eventi e di laboratori presso altre scuole dei territori di Aurora, Barriera Milano e Vanchiglia. Accanto agli Istituti Comprensivi Gino Strada e Regio Parco saranno coinvolti IC Gabelli, IC Torino 2 e IC Ilaria Alpi, nel progetto IMPATTO ZERO – FARE COMUNITÀ. Il Festival nasce all’interno di alcuni Patti Educativi di Comunità realizzati in collaborazione con le scuole, la Città di Torino, ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino e molte associazioni dei territori.

Il programma generale di IMPATTO ZERO è pubblicato sui siti www.impattozerofestival.it, www.arenamanintorino.it, www.musicaallaspina.it e sui relativi canali social.