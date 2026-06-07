“Felici per sempre”: Torino al centro del grande raduno internazionale dei Testimoni di Geova

Un grande evento internazionale si prepara a portare sotto la Mole un flusso imponente e ordinato di visitatori. Dal 26 al 28 giugno 2026 l’Inalpi Arena di corso Sebastopoli ospiterà il congresso mondiale dei Testimoni di Geova, appuntamento che ogni giorno richiamerà circa 13mila persone tra fedeli, simpatizzanti e interessati provenienti da tutto il Piemonte e da diverse aree del Paese.

Si tratta di una tre giorni che, nelle intenzioni degli organizzatori, rappresenta una vera e propria “invasione pacifica”, capace di trasformare Torino in uno dei centri italiani della rete globale dei congressi promossi dall’organizzazione religiosa. L’evento infatti rientra in un calendario internazionale che conta circa 6.000 appuntamenti in tutto il mondo, tutti legati a un unico tema guida: “Felici per sempre”.

Il congresso torinese sarà articolato su tre giornate consecutive, con sessioni distribuite tra mattina e pomeriggio e un programma pensato per accompagnare i partecipanti in un percorso di riflessione spirituale e personale. Gli orari prevedono l’apertura dalle 9.20 fino al pomeriggio, con conclusione anticipata il venerdì e una chiusura progressiva fino alla domenica.

Al centro dell’evento ci saranno discorsi, contributi video, interviste e momenti musicali che, secondo gli organizzatori, serviranno a offrire spunti sul tema della felicità e sulla dimensione spirituale della vita quotidiana. Tra i momenti più significativi figurano il discorso inaugurale del venerdì, una cerimonia di battesimo prevista per il sabato e un intervento pubblico domenicale rivolto a un pubblico allargato.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, senza raccolte di offerte.