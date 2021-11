Matrimoni: sempre più richieste le bomboniere solidali

Negli ultimi due anni a causa della pandemia globale provocata dal Covid-19 molti settori hanno risentito fortemente della crisi economica che ne è derivata. Uno degli ambiti più colpiti è stato quello dei matrimoni.

Tuttavia, negli ultimi tempi, il mondo del wedding sembra essere in fase di risalita e sempre più giovani coppie decidono di coronare il loro sogno d’amore, curando in ogni minimo dettaglio l’organizzazione del giorno più bello.

La scelta della location, la cena di prova, la nomina dei testimoni e delle damigelle, l’acquisto degli abiti impegnano i futuri sposi per mesi e ciò produce un misto di ansia e di attesa. Una decisione molto importante da prendere è quella delle bomboniere perché, di fatto, costituiranno l’unico ricordo tangibile da affidare agli invitati una volta terminato l’evento.

Il rischio di acquistare un oggetto che non abbia un’utilità e che finisca facilmente dimenticato all’interno di qualche vetrina o abbandonato su una grande mensola è alto, dunque è fondamentale orientarsi verso qualcosa di unico e particolare.

A questo proposito, è interessante notare come negli ultimi anni si siano diffuse con successo sempre maggiore le bomboniere solidali, molto apprezzate perché consentono di omaggiare i partecipanti con un dono originale e al tempo stesso di supportare una causa importante, in difesa dell’ambiente o di particolari categorie in difficoltà.

Le bomboniere solidali: amore e generosità

Al giorno d’oggi sono sempre di più le aziende che realizzano prodotti di qualità e di design, collaborando in questo modo alla salvaguardia del pianeta e dei più deboli.

In questo contesto si inserisce, per esempio, l’impegno di Mobilia Store,che mette a disposizione un’ampia scelta di bomboniere solidali per matrimonicon cui è possibile sostenere progetti di Legambiente, Save the Ocean, Animalisti italiani e Cuorematto e contribuire alla creazione di opere a sostegno di chi ne ha più bisogno.

La decisione di acquistare un regalo per gli ospiti di questo tipo mette insieme la volontà della coppia di condividere un oggetto che cristallizzi il ricordo di un giorno speciale, l’opportunità di far conoscere progetti importanti e generosi e moltiplicare gli aiuti per finanziarli e, allo stesso tempo, diventa un modo per creare una rete di cooperazione intrecciata con l’amore non solo degli sposi, ma anche con quello di tutti i loro cari.

Non solo bomboniere: come organizzare un perfetto matrimonio solidale

Le bomboniere non sono l’unica scelta solidale che si può fare quando si organizza un matrimonio. Anche le partecipazioni possono essere acquistate e stampate in forma solidale, andando in questo modo a supportare la riforestazione.

Esistono anche abiti da sposa low cost, acquistabili con un’offerta contenuta e che sostenga, magari, l’istruzione e l’educazione dei bambini. In alternativa, si può optare per un abito da sposa realizzato a mano da cooperative di artigiani che incentivano il lavoro di persone fragili o che provengano da Paesi poveri o dove c’è un conflitto.

Anche i regali degli sposi possono essere generosi. Infatti,è possibile non stilare la tradizionale lista di nozze e decidere invece di devolvere il ricavato dei regali del matrimonio come donazioni.

In ascesa sono anche i progetti di crowdfunding che prevedono di finanziare con i soldi raccolti opere di adeguamento dell’ambiente, recupero dell’acqua potabile o produzione di concimi non inquinanti e naturali.

Anche gli stessi invitati possono decidere liberamente di fare una donazione a nome degli sposi o di comprare per loro un oggetto per la casa che sia solidale. Un piccolo gesto può, così, diventare un supporto importante per le situazioni più complesse che attanagliano il mondo.