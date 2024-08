Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: tanti gli eventi POP

Quadrato, Trottola, Quadrato allungato, Lungo detto anche Corno di Bue e Tumaticot, queste le diverse varianti del Peperone di Carmagnola, ma l’avete mai visto in versione POP o 3D? Tante soprese e grandi novità per la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, in programma dal 30 agosto all’8 settembre tra le vie e le piazze del centro storico di Carmagnola.

Coltivato nelle fertili terre delle aziende aderenti al Consorzio del Peperone di Carmagnola, nella provincia di Torino, è noto per le sue caratteristiche organolettiche, oltre alla polpa spessa, il sapore dolce e l'elevato contenuto di vitamina C. Una lunga storia di eccellenza e qualità grazie anche alla produzione che rispetta l'ambiente e le antiche pratiche agricole imposte da un severo disciplinare.

In occasione dell’edizione 2024 della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, questo prodotto amato da tutti verrà messo a “processo”. Verrà allestita sul palco dell’area Istituzionale una vera e proprio aula di tribunale per il Processo al Peperone di Carmagnola, un momento spettacolare, ma anche ricco di contenuti che faranno conoscere tutte le caratteristiche del famoso ortaggio.

Sarà l’occasione per presentare le ragioni del collegio difensore, che dovranno convincere il giudice e la giuria ad emettere una sentenza di assoluzione, mentre sarà compito del pubblico ministero portare argomentazioni a sostegno dell’accusa per giungere ad un verdetto di condanna. Testimoni di entrambe le parti si alterneranno nell’aula di tribunale e una giuria popolare decreterà il verdetto, e così si potrà scoprire se il Peperone di Carmagnola, prodotto agricolo simbolo della città, ne uscirà assolto o condannato.

Non mancheranno anche installazioni instagrammabili come il Peperone 3D creato dall’artista madonnara Michela Vicini, una spettacolare opera realizzata a terra e raffigurante un enorme peperone che, se osservato e fotografato dalla giusta angolazione, darà l'illusione di camminarci sopra o addirittura di volare, con l’obiettivo di mostrare che la vita è un cammino che può riservare grandi - e gustose - sorprese. Da soli, in coppia o in gruppo, sarà in ogni caso una corsa alla posa più originale, per divertentissimi e creativi scatti fotografici da condividere con amici e parenti.

Tra i riconoscimenti, spicca il Premio Peperone d’Oro, destinato a coloro che rappresentano Carmagnola e il suo territorio in Italia e nel mondo, valorizzando le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere carmagnolese nella propria attività artistica, professionale e umana.

Il Premio Bontà, invece, riconosce gli atti di generosità che avvengono lontano dai riflettori e premia coloro che dedicano il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo.

Spazio anche al sociale, tutti i peperoni iscritti al Concorso del Peperone che si svolgerà domenica 1 Settembre, verranno ritirati dal Comune di Carmagnola e lasciati in esposizione per tutta la giornata: questi saranno poi devoluti ad una associazione di volontariato carmagnolese che beneficerà del ricavato per le proprie attività e progetti.

Appuntamento a Carmagnola con la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone dal 30 Agosto all’8 Settembre con ingresso gratuito. Una kermesse cultural-gastronomica organizzata dalla Città di Carmagnola e prodotta da Sgp Grandi Eventi.