Auto sempre più vecchie a Torino. Ma in Piemonte c'è chi fa ancora peggio

Il parco circolante in provincia di Torino è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle sue strade è arrivata a maggio 2025 a 11 anni e 10 mesi, addirittura il 5,3% in più rispetto ad un anno prima. Nonostante l'aumento, Torino è risultata essere la provincia piemontese con i veicoli più "giovani".

Oltre 26 mila vetture diesel Euro 5 a rischio

L’anzianità dei veicoli è testimoniata anche da un altro dato: il numero di auto diesel Euro 5 che circolano sulle strade di Torino. Secondo le stime di Facile.it su dati ACI, nel capoluogo di provincia, i veicoli diesel Euro 5 che potrebbero essere potenzialmente interessati dall’esclusione progressiva dalla circolazione sono oltre 26.000.

I dati delle diverse province del Piemonte

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che le auto più vecchie circolano a Biella (13 anni e 7 mesi), seguite, a pari merito, da quelle di Asti e Vercelli (13 anni e 1 mesi). Continuando a scorrere la graduatoria troviamo Alessandria (12 anni e 10 mesi), seguite dalle province di Cuneo (12 anni e 7 mesi), Verbano-Cusio-Ossola (12 anni e 6 mesi) e Novara (12 anni e 5 mesi). Torino, invece, è risultata essere l’area dove circolano le auto più “giovani” (11 anni e 10 mesi).