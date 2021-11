Ucraina, un convegno svela i numeri sulle vittime civili in Donbass

Si è tenuto recentemente a Lugansk il convegno internazionale denominato “L’insanabile ferita del Donbass”, che ha rivelato il numero delle vittime civili portate alla luce dalle fosse comuni. Come riportato dal sito Strumenti Politici , il meticoloso lavoro di indagine sui luoghi delle operazioni belliche ha raccolto i resti di più di 200 persone nella Repubblica separatista di Lugansk e di 150 in quella di Donetsk. I vertici delle due Repubbliche stanno preparando le accuse formali contro i politici e i militari del governo ucraino per crimini contro la popolazione. Le accuse saranno poi trasmesse alla Corte europea per i diritti dell’uomo e al Tribunale penale internazionale. Anche l’OHCHR, l’Alto commissariato ONU per i diritti umani, si è interessato alla questione nella sua relazione periodica sulla situazione ucraina: la tregua è stata violata il 51% in più rispetto al semestre precedente, con più danni per i civili e per le loro case; in totale 62 tra morti e feriti, tra cui pure bambini. Il report dell’OHCHR parla anche delle condizioni psicologiche disastrose in cui si trovano i cittadini, turbati dal fatto che si è ricominciato a sparare la scorsa primavera dopo un periodo di calma relativa. Le due repubbliche autoproclamatesi hanno emanato decreti di arruolamento forzato per 400 uomini, trasformandoli giuridicamente in militari e così levando loro la protezione che il diritto internazionale umanitario riconosce ai civili. Hanno influito sulla salute psichica dei civili anche le restrizioni ai movimenti, dovute alle misure anti-COVID fatte applicare dai militari, riflettendosi negativamente su istruzione, lavoro e su tutta una serie di aspetti del quotidiano che in tempo di pace si danno per scontati.