Ospedale di Settimo, Gallo (Pd): "L'assessore Icardi conferma che resterà aperto e si impegna a potenziarlo"

“E’ importante fare chiarezza sulle prospettive di rilancio dell’Ospedale civico di Settimo Torinese che, ormai da mesi vive una situazione di profonda incertezza. Per questo motivo ho interrogato oggi l’Assessore regionale alla sanità. Il presidio ospedaliero di Settimo è stato, infatti, per anni gestito dalla società S.A.A.P.A. S.p.A, una partecipata della Regione, ma questa sperimentazione gestionale pubblico-privata è scaduta nel 2019 e ormai da almeno un anno continuano a susseguirsi diverse ipotesi sul futuro dell’ospedale” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Nell’agosto 2021 la Giunta regionale ha disposto la fine del programma di sperimentazione di S.A.A.P.A. S.p.A – prosegue Gallo – Allarmano sia la grave incertezza che riguarda i cittadini che fruiscono dei servizi del presidio, sia il futuro dei dipendenti che continuano legittimamente a chiedere risposte. Penso che, anche alla luce delle risorse previste dal PNRR e delle indicazioni espresse dal Ministero della salute in merito alla necessità di procedere a un potenziamento dei servizi sanitari, sia arrivato il momento di prendere una decisione”.

“Nella sua risposta, l’Assessore regionale alla sanità ha confermato che l’ospedale di Settimo resterà aperto e che l’Amministrazione regionale ha intenzione di potenziarlo. Questa è un’ottima notizia per tutto il territorio. Preoccupa, tuttavia, che non si possano prevedere investimenti attraverso i fondi del PNRR perché non si tratta di un bene di proprietà totalmente pubblica. Auspico, comunque, che l’Assessore mantenga l’impegno di rilanciare il presidio integrandolo nella rete pubblica degli ospedali così come richiesto dal territorio” conclude Gallo.