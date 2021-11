Il torinese Sonego trascina l'Italia in Davis: Stati Uniti battuti, ora sfida alla Colombia

E' iniziata nel modo migliore l'avventura italiana nella Coppa Davis di tennis. Al Pala Alpitour, casa delle Atp Finals della settimana scorsa (concluse con il trionfo del tedesco Sasha Zverev), gli azzurri del capitano non giocatore Filippo Volandri hanno battuto gli Stati Uniti, nel primo confronto del gruppo E.

Lorenzo Sonego subito protagonista

Il primo punto è arrivato grazie al torinese (e torinista) Lorenzo Sonego, che ha sconfitto Reilly Opelka con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un'ora e mezza di gioco, scatenando il tifo da stadio del pubblico presente. "Ci tenevo tanto, ero felice più che teso: non vedevo l'ora di godermela, è stato il momento più emozionante della mia carriera", ha commentato alla fine il tennista torinese.

"L'ultimo punto è stato bellissimo, l'atmosfera era incredibile - ha concluso Sonego - e il pubblico mi ha dato una grandissima mano: è stata una partita che si è giocata soprattutto sul piano mentale, sono stato bravo a giocare una gara in crescendo".

Sinner chiude i conti con Isner

Poi ci ha pensato Jannik Sinner a chiudere la pratica, portando l'Italia sul 2-0. L'azzurro (già protagonista alle Atp) ha vinto in modo nettissimo contro John Isner con un 6-2 6-0 che non ammette repliche.

Forte della vittoria già acquisita dopo i due singolari, Volandri ha scelto Musetti, e non Bolelli, come ipotizzato alla vigilia, per far coppia con Fognini nel doppio.

Una scelta che guarda già alla sfida di domani contro la Colombia, nella quale l'Italia si gioca la possibilità di qualificarsi per il quarto di finale, in programma lunedì 29 sempre al Pala Alpitour, contro la vincente del gruppo D.